Video: Vonnova v Val d'Iseru do 78. zmage v karieri

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 13 glasov Ocenite to novico! Lindsey Vonn je svoj superveleslalomski nastop v Val d'Iseru opravila brezhibno. Foto: Reuters Veselje Norvežanke Ragnhild Mowinckel ob prihodu v ciljno areno. 25-letnica iz Moldeja pred smučarskim koncem tedna v Val d'Iseru še nikoli ni stala na stopničkah za svetovni pokal. Foto: Reuters Sofia Goggia je bila ob Mowincklovi (in delno tudi Victorii Rebensburg) edina, ki je resneje ogrozila vodstvo Lindsey Vonn. Foto: Reuters VIDEO SVSL: Nastop Ragnhild Mow... VIDEO SVSL: Nastop Sofie Goggie... VIDEO SVSL: Nastop Lindsey Vonn... Sorodne novice V Val d'Iseru niti ene slovenske smučarke Dodaj v

16. december 2017 ob 10:26,

zadnji poseg: 16. december 2017 ob 13:01

Val d'Isere - MMC RTV SLO

Američanka Lindsey Vonn je velika zmagovalka superveleslaloma za svetovni pokal v Val d'Iseru. Prvič po 13 letih in pol na štartu superveleslaloma ni bilo slovenske smučarke.

Vonnova je tekmo začela s štartno številko 6, postavila je najhitrejši čas in zmagala prvič v novi sezoni, to je bila tudi njena prva uvrstitev na stopničke po 15. marcu, ko je bila v Aspnu na smuku druga.

Ni skrivnost, da si želi 33-letna Vonnova doseči in preseči absolutni rekord Ingemarja Stenmarka, ki je kariero sklenil z do zdaj nedosegljivimi 86 zmagami v svetovnem pokalu. Zdaj je od magične številke oddaljena le še za osem najvišjih uvrstitev. Na stopničkah sta se ji v Val d'Iseru pridružili še Sofia Goggia in Ragnhild Mowinckel.

Vonnova najbolje odsmučala kratko progo

Izredno kratek superveleslalom je bil zaradi slabe vidljivosti nekajkrat prekinjen, prvič po odstopu vodilne v skupnem superveleslalomskem seštevku Tine Weirather. Pred tem je bila že krepko v vodstvu Vonnova, ki je svoje delo opravila z odliko. Pri merjenju prvega vmesnega časa je bila sicer še počasnejša od takrat vodilne Avstrijke Nicole Schmidhofer, nato pa je začela večati prednost. Pri drugem merjenju vmesnega časa je bila hitrejša za 12 stotink sekunde, pri tretjem za 44 stotink, ciljno črto je prečkala s prednostjo 67 stotink.

Goggia resno ogrozila vodstvo Američanke

V nadaljevanju so se razmere na progi precej poslabšale, snežni metež je progo upočasnil, zaradi česar so tekmovalke za Američanko krepko zaostale. Prva, ki je resno ogrozila vodstvo Vonnove, je bila Italijanka Goggia, ki je z zaostankom 31 stotink sekunde smuknila tik pod vrh, hip zatem je tretji najboljši čas dosegla Norvežanka Mowinckel, ki pred smučarskim koncem tedna v Val d'Iseru še nikoli ni stala na stopničkah za svetovni pokal.

Rebensburgova po napaki zdrsnila navzdol

Nemka Victoria Rebensburg, ki letos smuča zelo samozavestno, je bila naslednja, ki je bila na beli strmini izjemno hitra, pri prvih dveh merjenjih vmesnih časov je bila celo hitrejša od Vonnove, nato pa je naredila manjšo napako, ki jo je pahnila po lestvici navzdol. V cilju je z zaostankom 88 stotink sekunde zasedla 7. mesto. Zmagovalka zadnjega superveleslaloma v Sankt Moritzu Jasmine Flury je veliko časa izgubila v srednjem delu proge in je za Vonnovo zaostala za sekundo in 42 stotink, njena rojakinja Michelle Gisin pa za sekundo in 7 stotink.

Po 13 letih in pol brez Slovenke

Na štartu superveleslalomske tekme za svetovni pokal prvič po 13 letih in pol ni bilo slovenske alpske smučarke. Slovenska reprezentanca te dni trenira v Avstriji. Ana Drev in Tina Robnik sta po dopoldanskem treningu že odpotovali v Courchevel, kjer je v torek na sporedu veleslalom. Ana Bucik in Maruša Ferk pa jo bosta proti Franciji mahnili po nedeljskem treningu. Bucikova bo nastopila na veleslalomu, Ferkova pa na paralelnem slalomu, ki bo dan kasneje.

Superveleslalom (Ž), Val d'Isere

Končni vrstni red: 1. L. VONN ZDA 1:04,86 2. S. GOGGIA ITA +0,31 3. R. MOWINCKEL NOR 0,39 4. N. SCHMIDHOFER AVT 0,67 5. J. HÄHLEN ŠVI 0,70 6. J. SCHNARF ITA 0,82 7. V. REBENSBURG NEM 0,88 8. L. ROSS ZDA 0,97 9. L. GUT ŠVI 1,00 10. M. GISIN ŠVI 1,07 11. R. MIRADOLI FRA 1,08 12. C. SUTTER ŠVI 1,12 13. T. GAUTHIER FRA 1,20 14. T. TIPPLER AVT 1,32 15. A. VEITH AVT 1,35 Odstop: Hütter, Weirather, Wiles ... Skupno vrstni red (9/39): 1. M. SHIFFRIN ZDA 521 2. V. REBENSBURG NEM 412 3. T. WEIRATHER LIE 294 4. M. GISIN ŠVI 258 5. P. VLHOVA SLK 221 6. T. WORLEY FRA 206 7. C. HÜTTER AVT 198 8. S. GOGGIA ITA 194 9. R. MOWINCKEL NOR 193 10. J. FLURY ŠVI 170 ... 36. T. ROBNIK SLO 44 40. A. BUCIK SLO 43 53. A. DREV SLO 32 64. M. FERK SLO 25 86. M. HROVAT SLO 7 Superveleslalom (3/8): 1. T. WEIRATHER LIE 160 2. J. FLURY ŠVI 149 3. N. SCHMIDHOFER AVT 130 4. M. GISIN ŠVI 124 5. J. SCHNARF ITA 116 . S. GOGGIA ITA 109 7. L. GUT ŠVI 109 8. L. VONN ZDA 107 9. R. MOWINCKEL NOR 102 10. V. REBENSBURG NEM 96 ... 44. M. FERK SLO 2

Mitja Lisjak