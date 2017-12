Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Po dolgih letih na štartu tekme svetovnega pokala ne bo nobene slovenske smučarke. Foto: STA Dodaj v

V Val d'Iseru niti ene slovenske smučarke

Maruša Ferk bo raje trenirala slalom

14. december 2017 ob 13:42

Konec tedna na tekmah svetovnega pokala v Val d'Iseru ne bo nobene slovenske smučarke, ki se bodo v karavano vrnile v torek v Courchevelu.

Edina kandidatka za "hitri" vikend v Val d'Iseru, kjer sta na sporedu smuk in superveleslalom je bila Maruša Ferk, a so se trenerji pod vodstvom Denisa Šteharnika odločili, da te preizkušnje izpusti.

"Vse od Lienza naprej je slalomski blok zelo zgoščen. Maruša ima še nekaj težav s preklapljanjem iz daljših na kratke smuči, tako da je bolje, da se dobro pripravi na te slalome, ki bodo najpomembnejši pred samimi olimpijskimi igrami," je povedal Šteharnik.

Po Val d'Iseru je naslednja postaja Courchevel. Tam bo v torek najprej na sporedu veleslalom, kjer bodo nastopile Ana Drev, Tina Robnik, Meta Hrovat in Ana Bucik, dan kasneje pa sledi prvi paralelni slalom sezone. Bucikova ima nastop med 32. tekmovalkami zagotovljen, Robnikova, Hrovatova in Ferkova pa si bodo morale mesto izboriti na kvalifikacijah, ki so na sporedu nekaj ur prej.

Danes bi moral bii v Val d'Iseru prvi trening smuka, a je zaradi slabega vremena odpadel.

