Za piko na i še en dober slovenski nastop v Pjongčangu

Na zadnji predaji še v vodstvu

5. februar 2017 ob 11:28

Pjongčang - MMC RTV SLO

Katja Višnar in Anamarija Lampič sta v Pjongčangu na ekipnem šprintu osvojili zelo dobro peto mesto.

Zmage sta se veselili Švedinjo Elin Mohlin in Maria Nordström. V igri za zmago sta bili le še Norvežanki Anna Svendsen in Silje Slind, slednja je cilju zaostala za 1,5 sekunde. Tretji sta bili Američanki Sophie Caldwell in Ida Sargent.

Slovenki sta tekli zelo dobro, na zadnji menjavi sta predali celo prvi, v zadnjem krogu pa je Lampičevi zmanjkalo moči, tako je v cilj pritekla peta.

Ekipni šprint (Ž): 1. ŠVEDSKA 1 20:37,1 Mohlin/Nordström 2. NORVEŠKA 1 +1,7 3. ZDA 1 6,1 4. ZDA 2 6,4 5. SLOVENIJA 14,4 Višnar/Lampič 6. NORVEŠKA 2 35,2 7. RUSIJA 2 43,6 8. BELORUSIJA 48,2 9. NEMČIJA 1:01,8 10. ŠVEDSKA 2 1:42,8

S. J.