Znane skakalne ekipe za olimpijsko sezono

Znane skakalne ekipe za olimpijsko sezono

Goran Janus ostaja glavni trener

9. junij 2017 ob 22:09

Ljubljana - MMC RTV SLO

Zbor za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo je pričakovano potrdil sestave reprezentanc za olimpijsko sezono 2017/18.

V moški A reprezentanci je prostora le še za pet skakalcev. To so Jurij Tepeš, Robert Kranjec, Peter Prevc, Anže Semenič in Anže Lanišek. Glavni trener ostaja Goran Janus, najožja sodelavca pa bosta Nejc Frank in Jani Grilc.

Moška A reprezentanca:

Jurij Tepeš

Robert Kranjec

Peter Prevc

Anže Semenič

Anže Lanišek

Goran Janus, glavni trener

Nejc Frank, trener sodelavec

Jani Grilc, trener sodelavec





Moška B reprezentanca:

Cene Prevc

Jernej Damjan

Jaka Hvala

Rok Tarman

Miran Zupančič

Nejc Dežman

Andraž Pograjc

Rok Justin

Ernest Prišlič

Igor Medved, glavni trener

Jure Šinkovec, trener sodelavec



Mlada A reprezentanca:

Domen Prevc

Tilen Bartol

Žiga Jelar

Aljaž Osterc

Bor Pavlovčič / 1998

Gorazd Bertoncelj, glavni trener

Matevž Šparovec, trener pomočnik

Ženska A reprezentanca:

Urša Bogataj

Ema Klinec

Nika Križnar

Katja Požun

Špela Rogelj

Maja Vtič

Stane Baloh, trener

Primož Peterka, trener sodelavec



Nordijska kombinacija - reprezentanca članov in mladincev:

Tomaž Druml

Marjan Jelenko

Leon Šarc

Vid Vrhovnik

Matevž Malovrh

Rok Jelen

Ožbej Jelen

Nik Knaus

Mitja Oranič, glavni trener

Jan Družina, asistent

T. O.