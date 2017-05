Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Skakalci so kondicijske treninge spet opravili v Kranju. Manj so delali na absolutni moči, več na koordinaciji, eksplozivnosti, elastičnosti. Foto: www.alesfevzer.com Jurij Tepeš meni, da je zadnjo sezono začel s premalo kilogrami. Te napake letos ne bo ponovil. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Petru Prevcu prija, da se na stadionu malo znori

Tepeš je šel v sezono preveč shujšan

22. maj 2017 ob 18:42

Kranj - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Skakalci končujejo bazične priprave, najhujši treningi so že mimo. Večji del skokov v ledeni smučini bodo opravili v Oberstdorfu. A-reprezentanca ima manj članov, pozitivni učinki so očitni.

Skakalna reprezentanca je imela na stadionu v Kranju dan odprtih vrat. Bazične priprave se končujejo, v naslednjih dneh že sledijo treningi skakalnice. 1. in 2. julija bosta v Kranju tekmi celinskega pokala, s čimer se bo začela poletna sezona.

"Najhujše je letos že za nami, je pa še vedno kar dosti vaj, ob katerih se kar namučiš. Telo je tisto, ki bolj trpi, glava za zdaj ne toliko, čeprav, kadar pridejo suhi tehnični treningi, je glava tista, ki bolj dela, tukaj, na stadionu, pa je kdaj dobrodošlo, ko delaš šprinte ali težke uteži, da te nič ne zanima, kaj je v glavi. Dobro, moraš paziti, da je izvedba pravilna. Samo telo se muči, ampak tudi prija, da se malo znoriš," je treninge opisal Peter Prevc.

Trener Goran Janus je okrnil A-reprezentanco in uvedel mlado reprezentanco. V eliti so poleg Petra Prevca še povratnik po poškodbi Robi Kranjec, Jurij Tepeš, Anže Semenič in Anže Lanišek.

"Veliko fantov se je nabralo v teh letih"

Janus o zmanjšanju števila A-reprezentantov: "Treba je bilo zmanjšati ekipe. Ustanovili smo mlado ekipo, ki je v preteklosti že bila. Veliko fantov se je nabralo v teh letih, to je individualni šport, v zadnji sezoni se je videlo, da jih je bilo preveč in je bilo treba ekipo zmanjšati."

Manj na absolutni moči, več na eksplozivnosti

Atletski strokovnjak Matjaž Polak sodeluje tako z A-reprezentanco kot z mlado reprezentanco. Tudi on se precej lažje posveča malenkostim. "Ko nas je bilo deset ali dvanajst v ekipi, je bilo kar težko delati. Tu se je prvič pokazalo, da se res vidijo tudi takšne napake, ki se prej niso, te malenkosti, ki so pri skokih specifične, še posebej pri kondicijskem delu. Stopili smo malce korak nazaj, manj smo začeli delati na absolutni moči, več na koordinaciji, eksplozivnosti, elastičnosti."

Peter Prevc: "Zagotovo se pozna, ker je številka A-reprezentantov manjša. Trener ima dve roki in je drugače, ali ima pet ali devet tekmovalcev. Tudi ni več gneče v fitnesu. Vse dobro poteka."

Kranjec: Počasi in z dobro voljo

Robi Kranjec je medtem v Planici že opravil prve skoke. Poškodba kolena je preteklost, prehod vseeno poteka počasi in previdno. "Malo še sestavljam vse skupaj. Prehitro je še govoriti o tehniki. Skačem z nizkega naleta, da ne bi obremenjeval kolena. Najdaljši skok do zdaj je bil 75, 80 metrov. Počasi in z dobro voljo, pa bo šlo."

Tepeš je šel v sezono preveč shujšan

Jurij Tepeš je preteklo sezono začel zelo dobro, nato pa ni bilo običajnega stopnjevanja rezultatov: "Pametno je, da se vsako leto dela drugače, da niso treningi monotoni. V zadnji sezoni se je dobro začelo, nato sem imel težave z zdravjem, kar se mi v prejšnjih letih ni dogajalo. Letos moramo to strokovno odpraviti. Morda sem šel malo preveč shujšan v sezono in telo ni zdržalo tistih šest mesecev, ko sem hotel biti na idealni teži. Prejšnja leta sem to počel pozneje in so tudi rezultati prišli pozneje. Moramo naštudirati, kako bomo to odpravili."

Ni še popolnoma začrtano, kje in koliko bodo poleti tekmovali skakalci in kako se bodo pripravljali, jasno pa je, da bodo večji del skokov v ledeni smučini opravili v Oberstdorfu.

