Bocvana: Našli trupla skoraj 90 slonov, žrtev pohlepnih divjih lovcev

Bocvanske enote za boj proti divjemu lovu so ostale brez orožja

3. september 2018 ob 20:05

Gaborone - MMC RTV SLO

V bližini Okavangove delte v Bocvani so našli trupla skoraj 90 slonov, ki so jih pred kratkim ubili divji lovci. V organizaciji Sloni brez meja, ki je izvedla zračni pregled območja, so ogorčeni.

Številni od 87 ubitih slonov so bili ubiti zaradi oklov, številne so našli brez njih, kot kažejo prvi podatki, pa so bili številni med njimi ubiti pred le nekaj tedni. Ob tem so strokovnjaki dejali, da so v preteklih treh mesecih divji lovci ubili tudi tri bele nosoroge, poroča BBC.

"V šoku sem, popolnoma sem osupel. Razsežnosti divjega lova so daleč največje, kar sem jih do zdaj videl v Afriki," je ob odkritju dejal Mike Chase iz organizacije Sloni brez meja. "Ko sem primerjal te podatke in številke s štetjem slonov iz leta 2015, se je izkazalo, da gre za podvojitev števila primerov divjega lova na slone v primerjavi z drugod po Afriki." Podatki iz leta 2015 so razkrivali, da je bila v preteklih 10 letih ubita približno tretjina vseh afriških slonov, samo v Tanzaniji pa je bilo v petih letih ubitih 60 odstotkov tamkajšnjih slonov.

Trupla skoraj 90 slonov so našli globoko znotraj bocvanskih meja, blizu Okavangove delte, ki je na Unescovem seznamu svetovne dediščine, ki jo vsako leto obišče na tisoče turistov z vsega sveta. Okavangova delta velja za eno izmed sedmih naravnih čudes Afrike. "Ljudje so nas opozorili na porast divjega lova in menili smo, da smo pripravljeni na izziv," je še dejal Chase, ki je kot delni vzrok za porast divjega lova pokazal tudi na razorožitev enote za boj proti divjemu lovu. "Divji lovci zdaj s svojimi puškami prihajajo v Bocvano. Imamo največje število slonov na svetu in zdaj je odprta sezona za divje lovce," je bil oster Chase.

Bocvana z največ sloni na svetu. Koliko časa še?

Bocvana ima največje število slonov na svetu, številke kažejo, da jih je okoli 130.000, toda divji lovci so vse dejavnejši na njenih tleh. Kot ocenjujejo strokovnjaki organizacije, gre za največji tovrstni poboj živali v Afriki. Odkritje 87 trupel sovpada z dejstvom, da so bocvansko enoto za boj proti divjemu lovu pred kratkim razorožili. Maja, mesec dni po prisegi predsednika Mokgweetsija Masisija, je vlada namreč odvzela orožje enoti za boj proti divjemu lovu, enotam pa podala nova navodila, naj se bolj osredotočijo na dejavnosti ob meji. Chase je po najnovejšem odkritju ubitih slonov bocvanske oblasti pozval k takojšnjemu odločnemu ukrepanju.

Ker je zračni pregled območja v Bocvani šele na polovici, se namreč strokovnjaki bojijo, da se bo število najdenih ubitih slonov še precej povečalo.

K. T.