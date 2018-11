DR Kongo: V spopadih na območju izbruha ebole smrtne žrtve med modrimi čeladami

Napadi oboroženih skupin onemogočajo zajezitev ebole

16. november 2018 ob 15:30

Beni - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Na vzhodu DR Kongo, na območju hude epidemije ebole, za katero je umrlo že 200 ljudi, je bilo v spopadih z oboroženimi skupinami ubitih osem pripadnikov mirovne misije Združenih narodov.

Pripadniki mirovnih sil ZN-a za DR Kongo (Monusco) so v torek skupaj z vojsko DR Kongo sprožili operacijo proti Združenim demokratičnim silam (ADF), džihadistični skupini, ki je odgovorna za več krvavih napadov na civiliste, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V spopadih je bilo ubitih osem pripadnikov ZN-a, med njimi državljan Tanzanije in sedem državljanov Malavija. Po poročanju Al Džazire je bilo ubitih oz. ranjenih tudi več pripadnikov ADF-ja, med ranjenimi pa je tudi deset pripadnikov modrih čelad.

Med operacijo so sile Monusca in vojska DR Konga osvojile mesto Kididiwe, ki velja za glavno trdnjavo ADF-a in od koder je ADF v preteklosti pogosto napadal 20 kilometrov oddaljeno mesto Beni z od 200.000 do 300.00 prebivalcev.

Beni in okoliške vasi je letos prizadela epidemija ebole, okuženih je več kot 300 ljudi, dve tretjini med njimi sta umrli. Gre za tretji največji izbruh ebole v Afriki – med letoma 2013 in 2016 se je v Zahodni Afriki okužilo skupno kar 28.000 ljudi, v Ugandi pa so leta 2000 zaznali 425 primerov.

Ponavljajoči se oboroženi napadi oboroženih skupin zdravstvenim delavcem onemogočajo dostop do območja. Vzhod države sicer nasilje in oboroženi upori pretresajo, odkar je pred dvema desetletjema padel vojaški voditelj Mobutu Sese Seko. V zadnjih letih so v porastu spopadi v pokrajini Severni Kivu.



Spopadi onemogočajo zajezitev ebole

Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je oborožene skupine pozval, naj prenehajo z nasiljem, "ki stopnjuje trpljenje prebivalcev in onemogoča odgovor na izbruh ebole". Varnostni svet ZN-a je opozoril, da namerni napadi na pripadnike mirovnih sil v skladu z mednarodnim pravom veljajo za vojne zločine, in pozval oblasti DR Konga k čimprejšnji preiskavi. Opozorili so še, da so lahko napadi na modre čelade osnova za uvedbo sankcij.

Gre za največje izgube mirovnih sil ZN-a v DR Kongu po skoraj letu dni, ko so uporniki ubili 15 modrih čelad. Monusco ima približno 170.000 pripadnikov in je ena od največjih mirovnih operacij ZN-a. Vzpostavili so jo leta 1999 v času druge kongovske vojne. Letni proračun Monusca je 1,02 milijarde evrov.

ADF za krvavimi napadi na vzhodu DR Konga

ADF z islamističnimi koreninami je nastal leta 1955 na zahodu Ugande pod vodstvom Džamila Mukuluja, ki se je iz krščanstva spreobrnil v islam. Trenutno deluje na obmejnem območju v provinci DR Konga Severni Kivu. Obtožujejo jo, da uri otroke vojake, da je zaradi nje od leta 2014 umrlo na stotine civilistov, decembra 2017 pa tudi 15 tanzanijskih pripadnikov Monusca. Takrat so to bile največje žrtve mirovnih sil ZN-a po letu 1993, ko je v Somaliji v spopadih s tamkajšnjimi vojaškimi voditelji umrlo 24 pakistanskih vojakov.

