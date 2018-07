Imran Kan tudi uradno zmagovalec parlamentarnih volitev v Pakistanu

Dolga leta vladajoča družina Navaz je priznala poraz

27. julij 2018 ob 16:23,

zadnji poseg: 27. julij 2018 ob 16:45

Islamabad - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Po skoraj vseh preštetih glasovih je tudi uradna zmagovalka parlamentarnih volitev v Pakistanu stranka Pakistansko gibanje za pravičnost (PTI), ki jo vodi nekdanji zvezdnik kriketa Imran Kan.

Volilna komisija je sporočila, da je stranka Pakistan Tehrik-e-Insaf oz. Gibanje za pravičnost in razvoj zmagala v 115 od 272 volilnih okrajev in s tem v parlamentu dobila tudi 115 poslanskih mest. Stranka v parlamentu sicer ni osvojila večine (137 mest) in bo za sestavo vlade potrebovala koalicijske partnerje, kar pa po poročanju Reutersa za Kana ne bi smel biti pretrd oreh.

Na drugem mestu je z zmago v 62 volilnih okrajih dosedanja vladajoča Pakistanska muslimanska liga - Navaz (PML-N). Predstavniki stranke so se sprva pritoževali nad nepravilnostmi in diskriminaciji pri preštevanju glasov, zdaj pa so se, kot kaže, sprijaznili s porazom, saj je Hamza Šehbaz Šarif, nečak zaprtega nekdanjega premierja in vodje stranke Navaza Šarifa, sporočil, da bodo "kljub vsem pomislekom sedli na opozicijske klopi". Tretja je z zmago v 43 volilnih okrajih Pakistanska ljudska stranka (PPP).

Kanu je nekoliko nepričakovano uspelo zmagati tudi v pakistanski največji pokrajini Pundžab, ki je že tri desetletja središče volivcev družine Šarif in kjer živi več kot polovica 208-milijonske države, šeste najštevilnejše na svetu.

Kan je zmago na volitvah sicer razglasil že med preštevanjem glasov. Zaradi tehničnih težav volilne komisije pri preštevanju glasov so uradne rezultate razglasili z zamudo. Še v noči po volitvah so PML-N in PPP ter manjše stranke naslovile očitke o volilnih poneverbah in zatrjevale, da ne bodo priznale rezultatov volitev.

Evropski opazovalci kritizirajo kampanjo

Zaskrbljenost nad volilnim procesom so izrazili tudi mednarodni opazovalci Evropske unije v Pakistanu. Predvolilna kampanja namreč ni bila pravična, za nekatere je primanjkovalo enakopravnosti in priložnosti, je sporočil vodja evropskih opazovalcev Michael Gahler.

Prvi izziv za novega premierja bo padanje vrednosti valute, zaradi česar se bo Pakistan najverjetneje po letu 2014 znova moral zateči k posojilom Mednarodnega denarnega sklada (IMF).

J. R.