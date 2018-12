Grace Millane se je na pot okoli sveta podala po diplomi iz oglaševanja in trženja. Foto: Reuters/Lucie Blackman Trust Zadnja fotografija izginule Britanke je posnetek nadzornih kamer v hotelu Sky City. Foto: AP Dodaj v

Mlada Britanka, ki je potovala okoli sveta, umorjena na Novi Zelandiji

Policija je prijela osumljenca

8. december 2018 ob 14:25

Auckland

Novozelandska policija je sporočila, da bo proti 26-letniku vložila obtožnico zaradi umora pogrešane britanske popotnice Grace Millane.

22-letna Millanova je izginila pred tednom dni, zdaj pa so sporočili, da dekletovo izginotje obravnavajo kot preiskavo umora, čeprav trupla niso našli.

"Grace ni več živa; to je zdaj preiskava umora," je povedal Scott Beard iz aucklandske policije, pri čemer se je skliceval na dokaze, razkrite med preiskavo, vključno s posnetki nadzornih kamer, najdenim vozilom in ogledom hotela, kjer so jo nazadnje videli.

Osumljenec, domačin iz Aucklanda, naj bi se z Millanovo spoznal prek aplikacije za zmenkarije Tinder, nato pa tisti usodni dan preživel z njo, preden sta se okoli 22. ure napotila v njen hotel.

Na Novo Zelandijo iz Južne Amerike

"Družina je povsem uničena, vsak starš bo razumel, kaj Millanovi prestajajo. Izrekamo jim globoko sožalje," je dejal Beard, ki pa je ob tem poudaril, da policija še vedno ne ve, kje je Graceino truplo, a da so odločeni, da ga najdejo in ga vrnejo svojcem.

Millanova se je po diplomi iz oglaševanja in trženja na univerzi v Lincolnu za leto dni podala na popotovanje okoli sveta. Izginila je v Aucklandu 1. decembra, potem ko je na Novo Zelandijo priletela 20. novembra po šestih tednih Južne Amerike.

Britankin oče David Millane je v Auckland pripotoval v petek, potem ko je v sredo policiji prijavil hčerko kot pogrešano. Takrat se je hlipajoč obrnil na javnost, naj se javi, kdor ima kakršne koli podatke o njegovi pogrešani hčerki, ki se je svojcem s potovanja redno javljala.

Kot je povedal, jih je z Nove Zelandije "zasuvala" s fotografijami, dokler niso na dan njenega izginotja izgubili vseh stikov z njo.

