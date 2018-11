Šolarji so preplavili ulice avstralskih mest. Prizor je iz Sydneyja. Foto: Reuters

Ne v razred, na ulice - študentje opozarjali na podnebne spremembe

Premier Morrison ni imel posluha zanje

30. november 2018 ob 12:34

Canberra - MMC RTV SLO

Na ulicah mest v Avstraliji je več tisoč dijakov in študentov na protestih opozarjalo na nujnost resnejšega in hitrejšega ukrepanja zaradi podnebnih sprememb.

Mladostniki so v petek namesto v učilnice in predavalnice zavili na ulice, kjer so od avstralske vlade zahtevali, da naredi več za varovanje okolja in boj proti spremembam v ozračju.

Pred dnevi je avstralski premier Scott Morrison zavrnil njihove aktivistične načrte in vztrajal, da je vladna politika na tem področju dobra. "V šolah si želim več učenja in manj aktivizma," je dodal in prav te opazke so na ulice spodbudile še večjo množico.

"Če kdo, bomo mi na lastni koži občutili posledice odločitev, ki jih sprejemajo današnji politiki," je za BBC dejal 17-letni protestnik Jagveer Singh. Mnogi so nosili plakate z napisom "Sovražim ScoMoja (Scotta Morrisona) bolj, kot sovražim šolo."

Zadnje poročilo Združenih narodov o toplogrednih izpustih je pokazalo, da Avstralija od lani pri svoji podnebni politiki ni naredila nobenega napredka.

VIDEO Študentje protestirali zaradi neukrepanja vlade

A. P. J.