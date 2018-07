Izrael nad Golansko planoto sestrelil sirsko letalo

Prvi incident po letu 2014

24. julij 2018 ob 15:30

Damask,Tel Aviv - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Izraelska vojska je sporočila, da je na jugu Golanske planote sestrelila sirsko bojno letalo. Letalo naj bi zašlo v izraelski zračni prostor, po nepotrjenih informacijah je ubit pilot letala.

Izraelski obrambni minister je na Twitterju zapisal, da je Izrael izstrelil dve raketi Patriot na sirsko vojaško letalo Suhoj, ki da je letelo znotraj izraelskega zračnega prostora.

Po letu 2014 je to prvič, da je Izrael sestrelil kakšno sirsko vojaško letalo s posadko. Izraelska vojska je ob tem sporočila, da so od jutranjih ur zaznali povečanje notranjih spopadov v Siriji, ki vključuje tudi zračne sile.

Ofenziva sirske vojske

Izrael je v stanju najvišje pripravljenosti in bo nadaljeval ukrepe proti kršitvam leta 1974 sklenjenega dogovora o prekinitvi ognja med državama. V Siriji med drugim poteka ofenziva sirske vojske ob podpori ruske za vnovično osvojitev predelov na jugu države, ki so bili do zdaj v rokah upornikov.

Izrael že več tednov med ofenzivo sirske vojske na jugu Sirije, ki jo podpira Rusija, izpostavlja, da bo tudi s silo uveljavljal prekinitev ognja. Današnji incident se je zgodil dan po tem, ko je izraelska zračna obramba proti Siriji izstrelila rakete.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu se je v ponedeljek v Jeruzalemu sestal z ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom, s katerim sta govorila tudi o razmerah v Siriji. Izrael je med šestdnevno vojno leta 1967 na Golanski planoti Siriji odvzel okoli 1.200 kvadratnih kilometrov ozemlja.

K. Št.