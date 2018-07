Najmanj 19 mrtvih v brodolomu pred Ciprom

Pred Tunizijo čaka tovorna ladja s 40 prebežniki

18. julij 2018 ob 20:58

Ankara - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Pred obalo Cipra je v brodolomu ladje, na kateri je bilo okoli 150 ljudi, umrlo najmanj 19 prebežnikov, po zadnjih podatkih jih pogrešajo 25. Medtem ob tunizijski obali čaka tovorna ladja, na kateri je 40 rešenih prebežnikov, ki je ne želijo sprejeti ne Italija ne Malta ne Tunizija.

Po navedbah turške obalne straže so 103 prebežnike rešile ladje in helikopterji, ki so jim pomagale tudi trgovske ladje na območju. Brodolom ladje se je zgodil okoli 30 kilometrov od severne obale Cipra. Ena rešena oseba je v kritičnem stanju in so jo s helikopterjem prepeljali v bolnišnico, je sporočila obalna straža.

Reuters navaja župana province Mersin Burhanettina Kocamaza, ki je dejal, da še ni potrjenih informacij o izvoru prebežnikov, oblasti tudi naj ne bi še imele informacij, od kod je prišla ladja s prebežniki. Po poročanju turške tiskovne agencije DHA so bili med prebežniki Sirci, ki so skušali priti v Evropo.

Ciper, ki je od obale Sirije oddaljen okoli 160 kilometrov, do zdaj ni bil deležen tako množičnega pritoka prebežnikov kot Turčija, Grčija in Italija, v zadnjem času pa so na otoku opazili naraščanje števila prošenj za azil.

Ob tunizijski obali čaka ladja s 40 prebežniki

Medtem pa ob tunizijski obali na sprejem že pet dni čaka tovorna ladja, na kateri je 40 rešenih prebežnikov. Ladje ne Italija ne Malta ne Tunizija nočejo spustiti v katero izmed svojih pristanišč. Prebežniki so se z gumenjakom odpravili iz Libije, ko jim je zmanjkalo goriva, pa jih je rešila tunizijska oskrbovalna ladja Sarost 5. Po navedbah mednarodne organizacije WatchTheMed, so prebežnike rešili v malteških vodah. Na krovu je med drugim osem žensk, od tega dve nosečnici, ter ranjen moški.

Tiskovni predstavnik tunizijskega obrambnega ministrstva je dejal, da prebežniki sami zavračajo, da bi jih prepeljali v Tunizijo. Italijanska opozicijska Demokratska stranka pritiska na vlado v Rimu, naj ladji vendarle dovoli vpluti v eno izmed italijanskih pristanišč. "Zaloge na krovu bodo kmalu pošle. Barbarstvo na račun prebežnikov se nadaljuje," je poudaril poslanec Demokratske stranke Matteo Orfini.

K. T.