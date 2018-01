Del ZDA zajela "ciklonska bomba". Posebej prizadet je Boston.

Temperature naj bi se dvignile šele v torek

5. januar 2018 ob 15:27

Washington - MMC RTV SLO, STA

Severovzhodni del ZDA, od Severne in Južne Karoline na jugu do Maina na severu, je v četrtek zajelo snežno neurje, ki mu vremenoslovci pravijo tudi ciklonska bomba.

Neurju, poimenovanem Grayson, pravijo ciklonska bomba zaradi nenadnega močnega padca zračnega tlaka. Za neurjem na območje spet prihaja huda zmrzal, ki je zajela večino ZDA in traja vse od konca decembra, temperature pa se bodo za kratek čas dvignile nad ničlo šele v torek.

Na severovzhodu se nadaljuje močen veter, temperature pa se bodo čez noč spet spustile na okrog 20 stopinj pod ničlo, ponekod še nižje.

Zaradi neurja je bilo v četrtek brez elektrike najmanj 100.000 gospodinjstev, letalske družbe so odpovedale 5.000 poletov, nekaj jih bodo še danes, letališči La Guardia in JFK v New Yorku pa so zaradi snega in vetra za nekaj ur zaprli.

Boston posebej prizadet

Neurje je posebej prizadelo Boston, kjer je meter visok val zalil pristaniška območja, gasilci pa so morali iz vozil reševati nekatere voznike, ki so bili na cestah.

Poplavljena je bila v bistvu celotna obala države Massachusetts. V Bostonu je nato zapadlo pol metra snega, ki naj bi se dolgo obdržal.

Neurje Grayson je prinesel veter, ki je pihal s sunki do 113 kilometrov na uro, kar je močno oviralo cestni in železniški promet. V prometnih nesrečah v Severni in Južni Karolini so umrli najmanj štirje ljudje, eden pa v Pensilvaniji. Mrzlo vreme je od konca decembra tako zahtevalo najmanj 14 življenj, med njimi so trije ljudje izjemno nizkim temperaturam podlegli v Teksasu.

Železnica Amtrak je skoraj ustavila ves promet, newyorška podzemna železnica, ki je tudi sicer v katastrofalnem stanju, pa je imela dodatne zamude in odpovedi.

Florida: Legvani padali z dreves

Posebne vrste pojav pa so doživljali na Floridi, in to v predmestju sicer vročega Miamija na jugu, od koder poročajo o kuščarjih, ki so padali z dreves. Legvani namreč hibernirajo, ko temperature padejo pod pet stopinj Celzija.

B. V.