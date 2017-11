Domnevni organizator napadov v Mumbaju na prostosti

ZDA ponujajo 10 milijonov dolarjev za prijetja Saida

24. november 2017 ob 10:13

Islamabad - MMC RTV SLO, Reuters

Hujskaškega pakistanskega muslimanskega klerika Hafiza Saida, ki ga Indija in ZDA obtožujejo organizacije terorističnega napada v Mumbaju leta 2008, je sodišče kljub nasprotovanju vlade izpustilo iz hišnega pripora.

Said je bil v hišnem priporu od januarja letos, potem ko je več let svobodno živel v Pakistanu. Januarsko odločitev za hišni pripor so mnogi pojasnjevali z opozorili in žuganjem ameriškega predsednika Donalda Trumpa državam, ki jih obtožujejo povezav s terorizmom.

Pakistansko sodišče je ta teden odpravilo hišni pripor za Saida kljub nasprotovanju vlade v Islamabadu, ki je zatrjevala, da klerik predstavlja grožnjo javni varnosti.

Saida so izpustili v Lahoreju na severovzhodu Pakistana v četrtek pozno zvečer. Svojim privržencem je v videoposnetku je izrazil veselje, da ni bila dokazana nobena obtožba proti njemu in da je šlo le za propagando Indije. Sosedo krivi tudi za hišni pripor.

Za prijetje Saida so ZDA razpisale 10 deset milijonov dolarjev nagrade. Klerik sicer vseskozi zanika odgovornost za teroristične napade v Mumbaju, v katerih je bilo pred devetimi leti ubitih 166 ljudi.

Dobrodelnež ali skrajnež?

Deset islamskih skrajnežev je novembra napadlo več tarč gospodarski prestolnici Indije, med njimi dva razkošna hotela, judovski center in železniško postajo. Indija je za napade hitro obtožila sosednji Pakistan in državi sta se že skoraj znašli na robu nove vojne.

Said je v 90. letih prejšnjega stoletja ustanovil skrajno skupino Laškar-e-Taiba, ki jo je Pakistan leta 2002 uradno prepovedal. Po prepovedi je nato znova obudil starejšo organizacijo Džamat-ud-Dava.

ZDA so Džamat-ud-Dava označile za del skupine Laškar-e-Taiba, a Said vztraja, da gre za islamsko dobrodelno organizacijo.

Indija obtožuje Pakistan podpore Laškar-e-Taibe in drugih podobnih skupin ki sodelujejo v separatističnem boju v indijskem delu Kašmirja. Said je po izpustitvi iz hišnega pripora dejal, da ne bo opustil boja za Kašmir.

G. V.