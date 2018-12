Preiskava nesreče še poteka. Foto: Reuters Dodaj v

Ankara: hitri vlak trčil v lokomotivo na istem tiru, 9 mrtvih

Trije ljudje so še v kritičnem stanju

13. december 2018 ob 09:39

Ankara,STA - MMC RTV SLO, STA

V zahodnem delu Ankare se je zgodila huda nesreča hitrega vlaka, v kateri je umrlo devet ljudi, najmanj 47 je ranjenih. Vlak je trčil v lokomotivo, ki je na istem tiru preverjala tračnice.

Na posnetkih s prizorišča nesreče je videti prevrnjene vagone, zveriženo pločevino in reševalce, ki iščejo ponesrečence. Deli vlaka so po trčenju odleteli v nadvoz, ki se je delno porušil in padel na dva vagona, poroča turška tiskovna agencija Anadolu.

Nesreča se je zgodila okoli 6.30 po krajevnem času (4.30 po srednjeevropskem), hitri vlak pa je bil na poti iz Ankare v mesto Konya v osrednji Turčiji.

Preiskava nesreče že poteka

Kot je dejal guverner turške prestolnice Vasip Sahin, preiskava nesreče že poteka, primer pa vodi tožilec Ankare. Za zdaj še ni znano, s kakšno hitrostjo je v času nesreče vozil hitri vlak, med mrtvimi je tudi voznik vlaka.

Železniške nesreče so v Turčiji pogoste. Julija je v iztirjenju vlaka na severozahodu Turčije umrlo 24 ljudi, 300 je bilo ranjenih. Do iztirjenja je prišlo, ker je močno deževje odneslo del tračnice.

Postaja Marsandiz ni zelo prometna, med drugim pa ima obrat za vzdrževanje tirov.

