Danski izumitelj Peter Madsen zaradi umora novinarke v dosmrtni zapor

Grozljive podrobnosti umora

25. april 2018 ob 13:11

Köbenhavn - MMC RTV SLO, Reuters

Dansko sodišče je izumitelja Petra Madsena, ki je bil obtožen, da je lani avgusta na svoji podmornici umoril, razkosal in nato v morje vrgel truplo švedske novinarke Kim Wall, obsodilo na dosmrtni zapor brez možnosti pogojnega izpusta.

Prodorna 30-letna novinarka, ki je pisala za več uglednih tujih medijev, je na Madsenovo podmornico Nautilus, ki velja za največjo doma izdelano tovrstno plovilo na svetu, prišla, da bi o njem in njegovih izumih napisala članek. Njen fant jo je odložil na pomolu, kjer jo je pobral Madsen, nato pa se je zanjo izgubila vsaka sled.

Nato se je začel odvijati primer, ki je vzbudil pozornost ne le danskih in švedskih medijev, pač pa vsega sveta. Tudi danes je izrek sodbe v Köbenhavnu pričakovalo ogromno medijskih hiš. 47-letni Madsen je namreč do primera veljal za uglednega izumitelja, nato pa so se začele razkrivati grozljive podrobnosti dogajanja na podmornici.

Priznal razkosanje trupla, zanikal umor

Madsen je na pričanjih večkrat spremenil zgodbo. Nazadnje je priznal, da je truplo novinarke razkosal, ves čas pa zanikal, da jo je tudi umoril. Trup ženske, njene okončine in glavo so, obtežene s kovinskimi predmeti v plastičnih vrečkah, nekaj dni po izginotju Kim Wall našli ob obali danske prestolnice in z obdukcijo ugotovili, da pripadajo novinarki. Tožilci so trdili, da je Wallova umrla zaradi zadušitve ali prerezanega vratu, a forenziki teh besed niso potrdili.

Tožilstvo je tudi trdilo, da je Madsen Wallovo napadel, da bi potešil svoje sadistične spolne fantazije. Trdili so, da jo je zvezal, zlorabil, mučil, pretepel in zabodel, nato pa umoril, truplo razkosal in odvrgel v morje. Nazadnje je, da bi zabrisal dokaze, lastno podmornico potopil, iz vode pa ga je naslednje jutro rešila mimo ploveča ladja.

Večkrat spremenil zgodbo

Madsen je preiskovalcem sprva dejal, da je Wallovo odložil v restavraciji na nabrežju, pozneje pa spremenil svojo zgodbo, češ da se je na krovu podmornice zgodila "grozna nesreča" in da je na glavo Wallove padla 70-kilogramska vhodna loputa. Truplo je v paniki odvrgel v morje, je pojasnil takrat. Nato je pričal, da je Wallova umrla zaradi vdihavanja izpušnih plinov, ki so zaradi tehnične okvare uhajali na krov. On naj bi bil ta čas na krovu, saj je plovilo pripravljal na potop. Forenziki tudi njegovih trditev niso potrdili. Pojasnil je še, da je truplo razkosal in ga vrgel v vodo, ker je na krovu podmornice želel znova vzpostaviti "normalno stanje".

Tožilci so za Madsena zahtevali najvišjo kazen - dosmrtni zapor, obramba pa je predlagala najnižjo zaporno kazen - šest mesecev, kar bi pomenilo, da bi Madsen postal svoboden človek, saj je v zaporu že preživel osem mesecev. Njegovi odvetniki imajo po izreku sodbe dva tedna časa za odločitev, ali se bodo nanjo pritožili.

A. P. J.