Francoski poslanci po 61 urah razprave sprejeli novo priseljensko zakonodajo

Vloženih več kot tisoč dopolnil

23. april 2018 ob 10:13

Pariz - MMC RTV SLO, STA

Spodnji dom francoskega parlamenta je po maratonski 61-urni razpravi v nedeljo zvečer sprejel sporni zakonodajni sveženj o priseljevanju, ki ga mora zdaj potrditi še zgornji dom, senat.

Nove zakone je na končnem glasovanju v narodni skupščini podprlo 228 poslancev, 139 jih je glasovalo proti. Za so glasovali večinoma poslanci stranke Naprej, republika predsednika Emmanuela Macrona. Sprva je bilo predvideno, da bo glasovanje v petek, a se je razprava zaradi več kot tisoč vloženih amandmajev razvlekla čez ves konec tedna. Zakonodajni sveženj bo obravnaval še senat, kjer ima večino levosredinska opozicija.

Odločitev o prošnji za azil v šestih mesecih

Po novih pravilih naj bi v Franciji o prošnjah za azil odločili v šestih mesecih. Migranti bodo morali prošnjo za azil vložiti hitreje kot zdaj, imeli pa bodo tudi manj časa za pritožbo na zavrnitev prošnje. Najdaljši možni rok za pridržanje migrantov pa bodo podaljšali s 45 na 90 dni.

Po drugi strani bodo tistim, ki jim bodo prošnje za azil odobrili, ponudili več pomoči pri vključevanju v družbo. Tako bodo imeli boljši dostop do trga dela in več možnosti za učenje francoščine.

Kritike zakona z desne in leve

Organizacije za človekove pravice so kritične, češ da nova zakonodaja zmanjšuje pravico do azila. Desničarji menijo, da je premila, levica, da je prestroga, vlada pa trdi, da je uravnotežena. Po besedah notranjega ministra Gerarda Collomba je cilj novih zakonov boljši nadzor priseljevanja.

Collomb vztraja, da je nova zakonodaja nujna, ker se je število prošenj za azil v Franciji lani povečalo, medtem ko se je drugje po Evropi v povprečju prepolovilo glede na leto 2016. V Franciji so lani prejeli 100.000 prošenj za azil, kar je za 17 odstotkov več kot leto prej.

