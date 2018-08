Na festivalu v Španiji se je zrušil del ploščadi. Ranjenih je več kot 260 ljudi.

Smrtnih žrtev ni bilo

13. avgust 2018 ob 10:55

Vigo - MMC RTV SLO, STA

Na športnem in glasbenem festivalu v Vigu v severozahodni španski pokrajini Galicija se je ponoči zrušil del lesene ploščadi nad morjem. Ranjenih je več kot 260 ljudi, od tega pet huje, pri čemer sta dva izmed njih mladoletnika.

Na ploščadi ob obali je bila množica ljudi, ki so spremljali koncert rap glasbenika Relsa B. Ko se je 40 metrov dolga in deset metrov široka ploščad okoli tri metre nad morjem malo pred polnočjo zrušila, je več ljudi padlo v morje. Številne ljudi, med katerimi je bilo veliko najstnikov, je zajela panika, ko so skušali pobegniti na varno. Kot poroča španski časnik El País, tisti, ki so zdrseli v vodo, niso mogli plavati, saj so nanje padali novi ljudje.

Na pomoč so prispeli tudi potapljači, ki so preverjali, ali je ostal kdo ujet pod ploščadjo. Po podatkih policije smrtnih žrtev ni bilo. Pri ranjenih je šlo večinoma za lažje poškodbe, kot so odrgnine, pet ljudi pa je utrpelo hujše poškodbe, kot so zlomi kosti in poškodbe glave.

Župan mesta Abel Caballero je napovedal preiskavo dogodka. Kot poroča BBC, ni jasno, ali se je ploščad porušila zato, ker je bilo na njej preveč ljudi, ali zato, ker je bila njena struktura prešibka, morda pa je bil razlog kakšen tretji dejavnik.

B. V.