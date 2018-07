V Avstriji bo delovnik lahko trajal tudi 12 ur

NOVOZELANDSKO PODJETJE PREHAJA NA ŠTIRIDNEVNI DELOVNI TEDEN Novozelandska družba za upravljanje premoženja Perpetual Guardian, ki upravlja oziroma nadzira za več kot sto milijard dolarjev premoženja, pa je sporočila, da po uspešno izvedenem preizkusnem obdobju prehaja na štiridnevni delovni teden. Kot so pojasnili, se je s skrajšanjem delovnega tedna povečala produktivnost zaposlenih, izpostavljenost stresu pa zmanjšala. Družba je s skrajšanim delovnim tednom poskusno začela marca. Vsem 240 zaposlenim so omogočili, da ob nespremenjenem plačilu delajo le štiri dni tedensko, raziskovalci z univerze v Aucklandu pa so spremljali, kako to vpliva na delavce. Pred preizkusnim obdobjem je bilo z ravnotežjem med poklicnim in zasebnim življenjem zadovoljnih 54 odstotkov zaposlenih, po njem pa 78 odstotkov. V preizkusu so se osredotočali na to, da delavcev ne bi plačevali glede na število delovnih dni oziroma ur, temveč glede na njihovo produktivnost. Test je zares pokazal, da so zaposleni vse naloge uspeli opraviti v štirih dneh, pri tem pa niso poročali o povečani obremenjenosti. Nekateri so produktivnost celo povečali.