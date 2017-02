Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.5 od 8 glasov Ocenite to novico! Namesto zidu bodo tam zdaj uredili območje za pešce. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: V Kosovski Mitrovici porušili sporni zid

Kot mediatorka je v spor posegla Evropska unija

5. februar 2017 ob 16:21

Mitrovica - MMC RTV SLO/STA/Reuters

Potem ko so kosovski Srbi decembra v Kosovski Mitrovici začeli graditi zid, kar je še povečalo napetosti v mestu, so ga po sklenitvi dogovora podrli, na njegovem mestu pa bodo uredili območje za pešce.

Dva metra visok zid ob mostu čez reko Ibar, ki ločuje večinsko srbski sever od albanskega juga mesta, so kosovske oblasti v Prištini označile za znak ločitve mesta, zato so ves čas zahtevale njegovo rušitev. Beograd je trdil, da gre za podporni zid, varoval naj bi pred morebitnimi plazovi.

"Sram jih je lahko. S tem denarjem bi lahko zgradili tri hiše," je dejal eden od domačinov med opazovanjem rušenja zidu. Območje nadzorujejo italijanski karabinjerji, ki delujejo v okviru Natove misije, katere glavni namen je vzdrževanje miru.

Dogovor o rušenju sta v noči s petka na soboto sklenila župan Goran Rakić in kosovski minister za prostorsko načrtovanje Ferat Shala, potem ko sta se strani pogovorili s predstavniki EU-ja. Kosovski premier Isa Mustafa je dejal Srbom v Mitrovici, da če oni ne bodo porušili zidu, ga bo njegova vlada. Predstavnica EU-ja Natalija Apostolova je po obisku kraja, kjer je stal zid, dejala, da tam nikoli ne bo nobenega zidu. "Zagotovim vam lahko, da tu ne bo nobenih zidov ... To kaže, da lahko strani dosežeta dogovor, če za to obstaja politična volja."

Gradnja zidu je poleg vlaka, ki je sredi januarja prvič po 18 letih odpeljal iz Beograda v Mitrovico, a so ga zaradi nasprotovanja kosovske strani - vlak je bil odet v srbske nacionalne barve in je bil poln napisov Kosovo je Srbija - srbske oblasti tik pred Raško ustavile in vrnile v Beograd, glavni razlog za zaostrovanje odnosov med Srbijo in Kosovom.

K. T.