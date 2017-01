Kaos zaradi Trumpovega odloka: persone non grate vsi od Googlovih uslužbencev do oskarjevcev

Do pol milijona ljudi z bivališčem v ZDA bi lahko obtičalo v tujini

28. januar 2017 ob 17:34,

zadnji poseg: 28. januar 2017 ob 18:12

New York - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Več sto tisoč ljudi je nemudoma občutilo posledice odloka novega predsednika ZDA Donalda Trumpa, s katerim ni le prepovedal vstopa v ZDA beguncem, ampak vsem prebivalcem sedmih (muslimanskih) držav.

Kot smo že poročali, gre za prebivalce Sirije, Iraka, Sudana, Libije, Jemna, Somalije in Irana, Trump pa je ob podpisu strogega odloka pojasnil, da gre za ukrepe, s katerimi bo "preprečil teroristom vstop v ZDA" in dejal, da Američani "ne bodo nikdar pozabili lekcij 11. septembra".

Ob tem je treba še enkrat poudariti, da nihče izmed tistih, ki so na ameriških tleh izvedli teroristične napade, ni prihajal iz omenjenih držav, daleč največji delež napadalcev pa je prihajal iz Savdske Arabije, ki pa ni na Trumpovem črnem seznamu. Pričakovano, glede na to, da so Savdijci tesni ameriški zavezniki na Bližnjem vzhodu, z državo pa ima Trump, tako kot z Združenimi arabskimi emirati in Turčijo, še dvema državama, ki nista na seznamu, sklenjene dobičkonosne posle.

Težko je tudi spregledati, da je Trump zaprl vrata večini držav, v katerih so svojo uničujočo vlogo odigrale tudi ZDA - predvsem Irak, ki so ga ZDA pod pretvezo kopičenja orožja za množično uničevanje napadle še pod Georgeem W. Bushem, a se stanje tudi pod Obamo še vedno ni umirilo, državo pa pretresa sektaško nasilje.

Nič kaj manj škode niso ZDA s svojimi zaveznicami iz Nata povzročile v Libiji, kjer je država po padcu Moamerja Gadafija zgrmela v kaos. Zgodba zase je Sirija, kjer so ZDA finančno in z orožjem podpirale t. i. zmerne upornike, dobršen del orožja pa je nazadnje pristal v rokah skrajne Islamske države (IS). V šestih letih državljanske vojne je bilo v Siriji ubitih skoraj pol milijona ljudi, beguncev pa je pet milijonov. ZDA so napade (tudi pod Obamo) izvajale na Jemen, Somalijo in Sudan, edina država, ki je niso napadle, pa je Iran.

Obrnjen hrbet ameriškim sodelavcem

Trumpova zadnja poteza bo tako najmanj za tri mesece (verjetno pa še več) zaprla vrata vsem, ki bežijo z vojnih območij, tudi tistim, ki so sodelovali z Američani, kot je to najočitneje v primeru Iračanov, ki so lani predstavljali drugo največjo skupino beguncev v ZDA, od lani pa jih še vedno čaka na namestitev v ZDA 58.000. Na tisoče Iračanov je med vojno sodelovalo z ameriško vojsko oz. delalo zanjo kot prevajalci, vojaki in vojaški inštruktorji.

"Tisti, ki so pomagali ameriški misiji v Iraku, so hvaležni, da smo lahko tu v ZDA kot begunci ali prek posebnega vizumskega programa, a zanje strahu še ni konec," je za Guardian povedal Yousif Al Timimi iz IRAPA (Mednarodni projekt za pomoč beguncem), ki je moral leta 2013 zaradi sodelovanja z ZDA zbežati iz Iraka. "Njihove družine so še vedno v Iraku, kjer je njihovo življenje v nevarnosti samo zato, ker so povezani z osebami, ki so sodelovale z ZDA, na take osebe pa v Iraku gledajo kot na izdajalce. Številni izmed njih, tako kot tudi jaz, skušajo pomagati svojim staršem, bratom in sestram, da zbežijo iz države na varno."

Kot poroča New York Times, je bil zaradi Trumpovega odloka že vložen prvi poziv - odvetnika, ki zastopata iraška begunca, pridržana na newyorškem letališču JFK, zahtevata izpust njunih strank, ob tem pa predlagata skupinsko tožbo za vse prizadete begunce in prebežnike.

Eden izmed omenjenih pridržanih beguncev, Hamid Kalid Darviš, dela za ameriško vlado kot prevajalec v Iraku že deset let. Drugi, Haider Samir Abdulkalek Alšavi, je bil na poti v New York, da bi se pridružil ženi, ki je delala v Iraku za ameriškega pogodbenika, in sinčku. Oba sta v ZDA priletela v petek zvečer, a jima je Trumpov nenadni odlok onemogočil odhod z letališča. "To so ljudje z veljavnimi vizumi in legitimnim statusom begunca, ki so že dobili zeleno luč zunanjega ministrstva in ministrstva za domovinsko varnost za vstop v ZDA, zdaj pa so nezakonito pridržani," je povedal za časopis njun odvetnik Mark Doss.

"Ne" tudi tistim z zeleno karto

Zaplete občutijo tudi tisti, ki že živijo v ZDA, in to kot zakoniti priseljenci. Kot poroča Business Insider, bi Trumpov odlok lahko de facto onemogočil pol milijona ljudem s stalnim bivališčem v ZDA, ki pa so trenutno na poti, vrnitev v ZDA. Gre tako za tiste, ki imajo zeleno karto za bivanje v ZDA, kot za tiste, ki živijo tam prek študentskih in delovnih vizumov. "To je izjemno krut odlok," pravi Stephen Legomsky, nekdanji svetovalec za priseljevanje pod predsednikom Obamo. "Če se bo odlok izvajal dobesedno, bodo vrata zaprta tudi za tiste, ki so trenutno v tujini zgolj na dopustu, denimo študent, ki je šel za zimske počitnice domov, pa se zdaj vrača nazaj."

Medtem že prihaja do poročil, da se vkrcanje na polete v ZDA preprečuje tudi imetnikom zelene karte, ki v ZDA sicer lahko bivajo in delajo - petčlanski iraški družini in enemu jemenskemu potniku je bilo kljub veljavnim vizumom prepovedano vkrcati se na polet EgyptAira iz Kaira v New York. "Ko je bil uradnik na letališču John F. Kennedy obveščen o njihovem statusu, je izdal ukaz, da se jih ne spusti na pot," so sporočili z letališča v Kairu. Vsi potniki so imeli sicer urejene vizume, spremljal pa jih je sodelavec oddelka za pomoč beguncem Združenih narodov.

Zaskrbljeni so tudi pri ameriškem spletnem gigantu Googlu, ki je nazaj v ZDA poklical več kot 100 zaposlenih, ki so trenutno na tujem, iz strahu, da se jim pozneje ne bo več uspelo vrniti. V Googlu so namreč zaskrbljeni, da tem zaposlenim grozi, da ne bodo mogli več v ZDA, ker so rojeni v eni izmed sedmih držav, za katere naj bi veljal Trumpov odlok, čeprav imajo veljavne vizume.

Iranci ogorčeni

Izjemno veliko prahu je dvignila prepoved vstopa za Irance. Iranski Američani pravijo, da so med najuspešnejšimi priseljenskimi skupinami v ZDA, pri čemer številni Iranci zasedajo najvišje položaje v najrazličnejših organizacijah, od Nase in Appla do Dropboxa, Facebooka in, seveda, eBaya, katerega ustanovitelj in predsednik Pierre Omidyar je v Franciji rojen Iranec.

Potovalnim agencijam v Iranu so tuje letalske družbe svetovale, naj ne prodajajo letalskih vozovnic za ZDA ali dovolijo, da se Iranci, ki že imajo urejene vizume, vkrcajo na letala, ki so namenjena v ZDA. Iranska letalska organizacija sicer ni podala novih navodil iranskim letalskim družbam, saj nimajo neposrednih povezav z ZDA.

V ZDA živi več kot milijon Irancev, ki tudi že poročajo o težavah. Iranska študentka, ki študira v Kaliforniji in je na obisku doma, je za AFP dejala, da ne ve, ali se bo lahko vrnila v ZDA, saj so njeno letalsko vozovnico preklicali. V podobnem položaju je Seyed Soheil Saeedi Saravi, vodilni mladi znanstvenik v Iranu, ki bi moral v teh dneh potovati v Boston, kjer mu je prestižna univerza Harvard podelila štipendijo za študij kardiovaskularne medicine, a so ameriške oblasti zdaj za nedoločen čas preklicale vizum tako Saraviju kot njegovi ženi.

Meysam, iranski gradbeni inženir, pravi, da bodo nove omejitve prizadele predvsem iranske študente: "Na stotine iranskih inženirjev, ki bi se radi vpisali na ameriške univerze, bo zdaj moralo razmisliti o drugih opcijah, kot sta Kanada ali Avstralija. Ta odlok prizadene predvsem univerzitetne diplomante, ne pa t. i. teroriste ali politike na črnih listah."

Brez poti na oskarje

Med tistimi, ki jim je zaradi odloka onemogočena pot v ZDA, je tudi mednarodni velikan iranskega filma, režiser Asghar Farhadi, ki si je s filmi, kot sta Ločitev in Trgovski potnik, pridobil vrsto nagrad. Trgovski potnik je tudi eden izmed letošnjih nominirancev za oskarja za tujejezični film, a Farhadija na podelitev ne bo, saj se prepoved nanaša tudi nanj, čeprav so številni računali, da bi tako Farhadi kot njegova ekipa na podelitev oskarjev 26. februarja odpotovali pod eno izmed izjem, kot "umetniki izjemnega pomena".

Sicer pa se je svojemu sedežu na prestižni podelitvi že v petek, ko se še ni vedelo, kako obsežen bo Trumpov odlok, odpovedala glavna igralka Trgovskega potnika, iranska zvezdnica Taraneh Alidoosti. "Trumpov preklic vizumov za Irance in druge narode je rasistična poteza in zato nesprejemljiva," je utemeljila svojo odločitev na Twitterju.

Iran odgovarja s svojo prepovedjo

Na uradni odziv Teherana ni bilo treba dolgo čakati. Kot so sporočili z zunanjega ministrstva, bo namreč Iran v odgovor na "žaljiv" Trumpov ukaz državljanom ZDA prepovedal vstop v državo. Prepoved bo veljala do Trumpove odprave ameriškega ukrepa, so še sporočili.

Ob tem so odločitev ZDA označili za nezakonito, nelogično in v nasprotju z mednarodnimi pravili. Zunanje ministrstvo je naročilo iranskim veleposlaništvom in konzulatom po svetu, naj pomagajo iranskim državljanom, ki se ne morejo vrniti domov, na delo ali študij v ZDA.

V ZDA se oblasti že držijo novih Trumpovih ukazov. Več muslimanov, ki so prileteli v ZDA nekaj ur po podpisu ukaza, so zadržali. Veliko jih je bilo še v zraku, ko je Trump podpisal ukaz in tako niti niso vedeli, kaj jih čaka, ko pristanejo.

