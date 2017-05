Kitajska bo še okrepila nadzor nad spletom. Poziv k "pozitivni propagandi".

Predsednik želi medije na strankarski liniji

7. maj 2017 ob 14:43

Peking - MMC RTV SLO

Kitajska bo še okrepila regulacijo za splet oziroma nadzor nad iskalniki in spletnimi novičarskimi portali. Ena izmed prioritet predsednika Šija je "kibernetska suverenost".

Vladajoča Komunistična stranka in vlada sta objavili petletni načrt za kulturni razvoj in reforme, v katerem pozivata k "izpopolnitvi" zakonov in pravil, povezanih s spletom. To vključuje tudi sistem meril za ljudi, ki delajo na spletnih novičarskih portalih, poroča kitajska tiskovna agencija Šinhua.

"Močno udariti po spletnih govoricah, škodljivih informacijah, lažnih novicah, izsiljevalskih novicah, lažnih medijih in lažnih novinarjih," piše v načrtu, v katerem podrobnosti niso predstavljene.

Še več nadzora nad javnim mnenjem

Predsednik Ši Džinping je potrdil vlogo Komunistične stranke v omejevanju in usmerjanju spletnih razprav in eksplicitno zagovarja, da morajo biti mediji strankarsko naravnani, poroča Reuters. Omenjeni načrt oblasti poziva k okrepitvi "pozitivne propagande". "Okrepiti in izboljšati nadzor nad javnim mnenjem," piše v načrtu. Ob tem načrt poziva k večjim naporom za promocijo kitajskih stališč in t. i. kulturne mehke moči po svetu.



Nov nadzor nad spletom bo še dodatno zaostril že obstoječega, v okviru katerega so onemogočene tuje spletne strani, kot sta Google in Facebook. Vlada je že prejšnji teden sprejela strožja pravila za novičarske portale in ponudnike telekomunikacijskih storitev.

Oblasti pravijo, da je tovrstni nadzor nujen zaradi vse večjih varnostnih groženj in da poteka v skladu z zakonom.

B. V.