Madžarska: Novo skrajno desno gibanje, ki promovira "rasno zavest"

Jobbik je za številne rasiste premalo radikalen

9. julij 2017 ob 11:32

Budimpešta - MMC RTV SLO/Reuters

Na stotine skrajnih desničarjev se je v soboto zbralo v predmestju Budimpešte, da bi ustanovili novo politično gibanje, ki želi na volitvah nastopati z odkritim rasizmom in nacističnimi simboli.

Medtem ko glavna madžarska opozicijska stranka Jobbik počasi mehča svojo skrajno desničarsko ideologijo, nastaja prostor za nove skrajno desne iniciative, poroča Reuters.

V predmestju Vecses so se tako tri skupine zbrale na shodu pod naslovom Razgrnimo zastavo skrajne desnice. Udeležba je bila relativno skromna, a voditelji skupin so prek medijev nagovarjali celotno javnost, želijo pa nastopati na volitvah prihodnje leto.

Gibanje se bo imenovalo Sila in odločnost, deluje pa bolj radikalno kot katera koli politična organizacija, ki se je po koncu komunizma potegovala za resno politično vlogo. Uporablja odkrit rasističen jezik, nasprotuje liberalizmu in priseljevanju.

"Ni nikakršne enakopravnosti"

Eden od voditeljev gibanja Balazs Laszlo je dejal množici v črno oblečenih moških z nacističnimi tetovažami, da je Evropa, soočena z nevarnostjo obstoječih manjšin in prihodom milijonov novih ljudi, pokazala slabo premišljeno strpnost.

"Prišlo bo na desetine milijonov Arabcev, Afričanov in ciganov, in ko bodo spoznali moč, ki jim jo daje njihova demografska pomembnost, ne bodo kazali nobene strpnosti," je dejal Laszlo. "Naša etnična skupnost mora biti prva. Ni nikakršne enakopravnosti."

Drug voditelj gibanja Zsolt Tyirityan je uporabil nacistično idejo Lebensrauma (življenjski prostor), da je naslikal temno sliko evropske sedanjosti. Poudaril je boj za življenjski prostor. "Kakor koli pogledate, najmočnejši zmeraj zmaga," je dejal. Dodal je, da ima "rasno zavest". "Ponosen sem, da sem bel Evropejec, in pridržujem si pravico, da to branim."

Napovedal je vojno liberalizmu. "Oni so naši glavni sovražniki in naredili bomo vse, da uničimo njihove ideale v naši javnosti ... Ti ljudje izgubljajo svojo nacionalnost, svojo rasno zavest in kmalu tudi svojo spolno identiteto. Takšne ljudi moramo izriniti iz svojega življenjskega prostora," je dejal Tyirityan. Po koncu govora ga je podpornik prosil, če mu lahko podpiše nov izvod knjige Adolfa Hitlerja Moj boj, še poroča Reuters.

B. V.