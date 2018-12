Napad v Strasbourgu zahteval še peto žrtev

V priporu ostaja en človek

17. december 2018 ob 07:54

Strasbourg - MMC RTV SLO

Za posledicami strelskega napada v Strasbourgu je umrla še peta žrtev, 36-letni poljski državljan, ki je bil od torka v komi.

Ljudje v središču Strasbourga v spomin na žrtve polagajo sveče in rože. Foto: Reuters

V strelskem pohodu, ki ga je v bližini božičnih stojnic v središču mesta prejšnji teden izvedel Cherif Chekatt, so poleg Poljaka umrli še afganistanski avtomehanik, Tajec, ki je bil v Strasbourgu na potovanju, italijanski novinar in upokojeni francoski bančni uslužbenec. Okoli deset ljudi je bilo v napadu ranjenih, pet med njimi huje.

Poljak in Italijan sta po poročanju prič skušala preprečiti napadalcu, da bi vstopil v neko koncertno dvorano, ko ju je ta ustrelil.

Ubit v spopadu s policijo

Policija je napadalca ubila v četrtek, potem ko je od torkovega večernega napada za njim potekala obsežna iskalna akcija. Izsledili so ga v strasbourški soseski Neudorf, v kateri je živel in ki je le nekaj minut vožnje od središča mesta. Ko so ga policisti specialne enote želeli nagovoriti, naj se jim preda, je začel streljati nanje, ti pa so streljali nazaj in ga ubili. Odgovornost za napad je kmalu po koncu operacije prevzela džihadistična skupina Islamska država.

Chekatt je bil rojen v Strasbourgu. Imel je obsežno kartoteko s kaznivimi dejanji v Franciji, Nemčiji in Švici. Večkrat je bil v zaporu, kjer naj bi se tudi radikaliziral, zaradi česar so ga začele spremljati obveščevalne službe in mu dale oznako "fiche S", ki jo dajo osebam, za katere sumijo, da so se radikalizirale. V soboto so preiskovalci po zaslišanju izpustili štiri njegove sorodnike in dva prijatelja. V priporu tako ostaja le en človek.

V mestu so v petek znova odprli tudi božični sejem.

Francija je v preteklih letih doživela že več terorističnih napadov. Najhujši se je zgodil novembra leta 2015 v Parizu, ko je več skupin napadalcev ubilo 130 ljudi.



A. P. J.