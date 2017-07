Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! UNICEF je že ob prvih znakih pomanjkanja takoj začel stopnjevati svojo pomoč v Somaliji. Med drugim je podprl več kot 700 centrov za ambulantno obravnavo podhranjenih otrok na terenu (kot na fotografiji) in tako imenovanih stabilizacijskih centrov, kjer dobijo pomoč najhuje podhranjeni otroci, katerih zdravstveno stanje spremljajo zapleti. Foto: UNICEF Slovenija / Tomaž Bergoč Zdravstveni delavci v mobilni ambulanti v Sheikh Nuru z merilnim trakom merijo obseg roke 11-mesečne Zamzam. Če trak pokaže na rdečo, pomeni, da je otrok hudo podhranjen. Foto: UNICEF Slovenija / Tomaž Bergoč Ekipa mobilne zdravstvene ambulante v Sheikh Nurju med tehtanjem 11-mesečne Zamzam, ki je hudo podhranjena. Mobilne zdravstvene ambulante dosežejo tudi otroke v najbolj oddaljenih krajih. Neprecenljive so pri ugotavljanju podhranjenosti in cepljenju otrok proti nalezljivim boleznim. Foto: UNICEF Slovenija / Tomaž Bergoč 11-mesečna Zamzam je hudo podhranjena. Zaradi velikega pomanjkanja se prehranjuje le še z rižem. V mobilni ambulanti v Sheikh Nuru je dobila posebno terapevtsko hrano v obliki arašidove paste, ki jo lahko uživa tudi doma. Čez 7 dni mora na ponovni pregled. Foto: UNICEF Slovenija / Tomaž Bergoč Hudo podhranjeni otroci se zdravijo s pomočjo posebne energijsko bogate terapevtske hrane v obliki arašidove paste z veliko vsebnostjo proteinov. Le trije paketki energijsko bogate terapevtske hrane na dan v 3-4 tednih so dovolj, da podhranjen otrok pridobi zdravo telesno težo. Foto: UNICEF Slovenija / Tomaž Bergoč Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Lakota v Somaliji: Noben otrok ne bi smel biti lačen

Včasih le peščica riža, včasih nič

30. julij 2017 ob 06:58

Sheikh Nur - MMC RTV SLO

Somalija je ena od držav, v kateri je najtežje biti otrok. V času, ko so naši otroci na vrhuncu poletnih počitnic, se tam za marsikaterega otroka ne ve ali bo preživel poletje.

Država ima eno najvišjih smrtnosti otrok do 5. leta starosti, nizko stopnjo obiskovanja osnovne šole, izjemno nizko pismenost (pri ženskah celo pod 25 odstotki) in 70-odstotno nezaposlenost. Osnovne storitve so v ruševinah. In v zadnjih dveh letih je padlo le za vzorec dežja.

V državi, ki jo zaznamujejo desetletja konfliktov, so leta 2011 razglasili lakoto, zaradi katere je takrat umrlo 130.000 majhnih otrok. Izjemno hiter odziv humanitarnih organizacij na razmere terenu je preprečil, da bi se v Somaliji letos ponovila tragična zgodba. Kljub temu so posledice suše vidne na vsakem koraku in dodatna pomoč mednarodne skupnosti bo tudi v naslednjih mesecih ključnega pomena za preživetje ljudi.

Junija sem se vrnil iz Somalilanda v Somaliji, kjer sem spremljal pomoč UNICEF-a in partnerjev na terenu. V vsakem zdravstvenem centru, na prenatrpanih dvoriščih zasilnih zdravstvenih ambulant, v začasnih bivališčih ljudi, ki so v obupanem boju za preživetje prehodili več 100 kilometrov, sem videl otroke. Najbolj so mi v spominu ostali prizori tistih, ki so komaj začeli živeti, pa se že borijo za življenje.

Mati lahko malo Zamzam hrani le še z rižem

Ekipa mobilne zdravstvene ambulante v Sheikh Nurju je v senci drevesa pregledovala otroke za podhranjenost in izvajala cepljenje proti osnovnim nalezljivim boleznim, kot so ošpice, zaradi katerih je letos zbolelo že več kot 12.300 otrok. Bolezni, ki bi jih bilo sicer mogoče preprečiti s cepljenjem, so lahko za najranljivejše otroke tudi usodne.

Sedemnajst mesecev staro resno podhranjeno Zamzam je na pregled prinesla mama, ki je povedala, da jim je zaradi suše ter pomanjkanja vode in hrane poginila vsa živina. Zamzam lahko hrani le še z rižem. Zato je izkoristila prisotnost mobilne ambulante, ki na tedenski ravni obiskuje sedem lokacij. Prevzela je terapevtsko hrano in napotke za oskrbo otroka. Mala Zamzam mora čez 7 dni na ponovni pregled.

Vrečke terapevtske hrane – posebne visokokalorične arašidove paste, ki jo matere dobijo v takih mobilnih enotah, lahko zagotovijo, da podhranjen otrok pridobi zdravo telesno težo. Dovolj so že trije paketki hrane na dan v 3-4 tednih.

Hudo podhranjene otroke, katerih zdravstveno stanje spremljajo zapleti, ekipe v mobilnih ambulantah napotijo v stabilizacijske centre. Enega od teh sem obiskal v Hargeisi. Tam se zdravijo otroci, ki so tako slabotni, da sami ne morejo več jesti.

Ubah se je do 17. meseca le dojila in občasno pojedla nekaj riža

Ko sem se uzrl po prenatrpani sobi v stabilizacijskem centru za hudo podhranjene otroke v Hargeisi, ki s pomočjo UNICEF-a deluje od leta 2008, se mi je pogled ustavil na drobni deklici. 17-mesečna Ubah je hudo podhranjena. Tehta 5 kilogramov. Ubah, katere ime pomeni "roža", in njena mama Hamda sicer z družino bivata v Sheik Nuru, v centru za notranje razseljene ljudi, ki so domove zapustili zaradi suše in velikega pomanjkanja hrane in vode. V Hargeiso so jo napotili zdravstveni delavci iz tamkajšnje mobilne ambulante. Ker so prostori v Hargeisi natrpani in ni prostih postelj, sta Ubah in mama čakali na tleh. Mala Ubah se je do 17. meseca le dojila in občasno pojedla nekaj riža.

Ido sama ni več zmogla jesti

Da 17-mesečna Ido ni mali dojenček, sem ugotovil, ko se mi je poskusila nasmehniti, in je bilo očitno, da je starejša in poskuša komunicirati z mano. Pa tudi po zobkih. Ido tehta 3,5 kilograma in je hudo podhranjena. Sama ni več zmogla jesti, zato je bilo nujno terapevtsko hranjenje po cevki. Mama Anab jo je pripeljala iz 35 kilometrov oddaljenega ruralnega območja. Po petih dneh zdravljenja se je dekličino stanje že nekoliko izboljšalo.

Maymun je ostal brez mame

Nekatere otroke v stabilizacijskem centru spremljajo tudi tragične družinske zgodbe, kot na primer Maymuna. Dveletni deček je ostal brez mame, zato sedaj živi z očetom, svojimi bratci in sestricami in z babico Sahro, ki ga je hudo podhranjenega pripeljala v center. Maymun je bil v času mojega obiska zaradi izčrpanosti že 5. dan v komi. Po pogovoru z babico sem izvedel, da so doma ostali še štirje otroci in oče. Ker je v vasi še kar nekaj podhranjenih otrok, je bila babica odločena, da – ko zapusti bolnišnico z Maymunom – na pregled in zdravljenje pripelje še njih.

Letos je bilo v podobne centre v Somaliji, ki jih podpira UNICEF (teh je preko 700), sprejetih že 130.000 otrok. 95 odstotkov jih je zaradi pravočasne pomoči preživelo. A potrebe na terenu ostajajo velike in ne le v Somaliji. Lakota grozi tudi otrokom v Južnem Sudanu, Jemnu in Nigeriji.

Med pogovori z mamami, babicami in zdravstvenim osebjem sem kljub težkim prizorom in tragičnim zgodbam otrok, ki mi bodo za vedno ostali v spominu, občutil optimizem. Velika solidarnost med prebivalci ter pomoč mednarodne skupnosti in humanitarnih organizacij za ljudi v stiski ne pomenijo le golega preživetja, temveč jim dajejo tudi prepotreben občutek, da niso prepuščeni samim sebi.

Slovenska fundacija za UNICEF zbira sredstva za zagotavljanje nujne pomoči podhranjenim otrokom v Somaliji, Nigeriji, Južnem Sudanu in Jemnu. . Prispevati je mogoče: . • s poslanim SMS sporočilom s ključno besedo OTROCI5 na 1919 darujete 5 evrov

• preko www.unicef.si

• z nakazilom na: Slovenska fundacija za UNICEF, Pavšičeva 1, 1000 Ljubljana, namen: PODHRANJENOST, TRR: SI56 0201 3025 9875 526, referenca: SI12 5740007571482

Tomaž Bergoč, izvršni direktor Slovenske fundacije za UNICEF