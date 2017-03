Nemčija želi z izobraževanjem in podjetništvom pospešiti razvoj Afrike

Afriški bankirji ostali z več vprašanji kot odgovori

4. marec 2017 ob 13:50

Nemčija je predstavila razvojni načrt za Afriko, ki v ospredje postavlja boj proti neenakosti in predvideva nove rešitve še za druge izzive celine, kjer naj bi do leta 2050 živeli že dve milijardi ljudi.

Nemški minister za gospodarsko sodelovanje in razvoj Gerd Müller je vodstvu Afriške razvojne banke (AfDB) na srečanju v Abidžanu predstavil novo pobudo nemške vlade, ki se osredotoča na izobraževanje, trgovino, razvoj podjetništva in energetiko.

Kot je pojasnil Müller, gre za Marshallov načrt "z" Afriko in ne "za" Afriko, s čimer hočejo poudariti enakovredno vlogo sodelujočih v pobudi, ki sledi programu Afriške unije Agenda 2063. Čeprav Afrika ostaja celina priložnosti z dinamičnim razvojem in obetajočo mlado generacijo, so pred njo številni zahtevni izzivi.

Po besedah nemškega ministra bi bilo letno treba ustvariti 20 milijonov delovnih mest skupaj z ustvarjanjem izobraževalnih ustanov za hitro naraščajoče prebivalstvo. Nemška pobuda se bo tako usmerila v ekonomsko mobilizacijo, izobraževanje, urjenje in programe podjetništva, s čimer želijo Afričanom ponuditi boljše možnosti tako za prihodnost celine kot tudi Evrope in vsega sveta.

Brez razvoja in enakosti ni miru

Nemški načrt poziva k boljšemu in pravičnejšemu dostopu do trgov po svetu za afriške izdelke ter se zavzema za prekinitev dozdajšnjih nezakonitih odlivov denarja iz Afrike skupaj z davčnim izmikanjem multinacionalk.

"Če ne vlagaš v razvoj, če ne zmanjšaš razlik med bogatimi in revnimi, potem ne boš imel miru," je bil jasen Müller in dodal, da beda, revščina in lakota pogosto prispevajo k terorizmu in radikalizaciji.

Na potezi so tudi afriške države in njihove vlade, ki morajo okrepiti boj proti korupciji, zagotoviti dobro vladanje in izboljšati razmere za ženske. Müller je napovedal, da bo Berlin povečal nemško razvojno podporo za 20 odstotkov tistim državam, ki bodo sprejele potrebne reforme.

Ob zavedanju, da javno financiranje na dolgi rok ne bo ustvarilo delovnih mest, tako kot samo vladni ukrepi ne bodo dovolj za spodbujanje vzdržnega gospodarskega razvoja, je treba povečati zasebna vlaganja, ki bi nadomestila subvencije in vladne podpore. "Naš namen je zagotoviti jasne spodbude za ustvarjanje ugodnega okolja za zasebna vlaganja," je dejal nemški minister.

Müller je opozoril, da bodo dobro vodenje in protikorupcijski napori igrali pomembno vlogo pri odločanju o dodelitvi pomoči, ki je bodo deležne reformno usmerjene države.

Kje so konkretne številke?

Predstavniki AfDB-ja so na srečanju v gospodarski prestolnici Slonokoščene obale namenili tudi nekaj kritik nemški pobudi, ki jo nekateri vidijo preširoko zastavljeno s premalo osredotočenja na posamezne vidike. Drugi so pogrešali konkretne številke in predvsem, koliko sredstev bo Nemčija dejansko namenila za Afriko.

Müllerja so opozorili tudi na trenutno nepravično kmetijsko politiko do Afrike, saj po besedah bankirja iz Nigerije krava v Evropi prejme več subvencij kot kmet v Afriki. Kot piše Deutsche Welle, je omenjeni načrt le besedilo, ki ga je pripravilo nemško ministrstvo za razvoj, ki pa nima vpliva na oblikovanje trgovinske politike.

Srečanje v Abidžanu so afriški bankirji zapustili z več vprašanji kot odgovori, saj jim ni bilo pojasnjeno, kako bo Nemčija uresničevala omenjeni načrt. Kot še piše Deutsche Welle, tako na mizi ostajajo vprašanja, kako bo Nemčija zmanjšala odvisnost od donatorjev ali spodbudila industrializacijo in kako bo sodelovala s preobremenjeno javno birokracijo, ki ima le malo interesa za reforme.

"Zavedamo se velikega števila pobud, ki so nastale v preteklosti in niso vodile nikamor," je po poročanju nemškega portala dejal eden izmed afriških bankirjev, ki v načrtu vidi dobro izhodišče za razpravo in še veliko prostora za izboljšanje. Müllerju je zaželel veliko uspeha in poguma pri uveljavljanju njegove ideje.

