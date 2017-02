Nemške desničarje pretresa notranji razkol

Nagel padec podpore po spornih izjavah Höckeja

27. februar 2017 ob 14:10

Berlin - MMC RTV SLO

Nemška desničarska stranka Alternativa za Nemčijo (AfD) izgublja podporo po antisemitskem govoru svojega člana Björna Höckeja, po katerem je v stranki izbruhnil notranji razkol.

Stranka, ki se je na nemški politični sceni uveljavila v času grške finančne krize in množičnega prihoda migrantov, manj kot sedem mesecev pred volitvami izgublja podporo. Rezultati treh ločenih anket so pokazali, da je podpora AfD padla pod 10 odstotkov, medtem ko je bila septembra lani že 15-odstotna, poroča Guardian.

Trije člani stranke so v preteklem tednu začeli zbirati podpise za nove volitve vodstva, ki si ga trenutno delita Frauke Petry in Jörg Meuthen.

AfD je podporo začel izgubljati po januarskem govoru svojega člana Björna Höckeja v Dresdnu, v katerem je pozval Nemčijo, naj naredi velik obrat v kulturi spominjanja na nacizem in naj konča pokoro za zločine v nacističnem obdobju. Izrazil je ostro nasprotovanje dejstvu, da ima Nemčija v središču prestolnice spomenik žrtvam holokavsta, ki ga je označil za "spomenik sramote."

Notranji razkol na dva tabora

Frauke Petry, ki je s svojim soprogom Marcusom Pretzellom tudi gostila januarsko srečanje novih desnih evropskih strank v Koblenzu, se je zavzela za izključitev Höckeja iz stranke. Petryjeva si želi ureditve stranke po modelu francoske Nacionalne fronte Marine Le Pen, kar bi med drugim pomenilo omilitev nacionalistične in antisemitske retorike, ki stranko zaznamuje zdaj.

Izključitvi nasprotujejo namestnik vodje Alexander Gauland in kolegi, ki vidijo prihodnost stranke čimdlje od populističnih skupin, kot sta Nacionalna fronta in britanski Ukip. Gauland je mnenja, da stranka ne potrebuje le enega karizmatičnega voditelja, ampak več prepoznavnih obrazov, saj bo na ta način privlačna tako za nacionaliste iz bivše Vzhodne Nemčije ter ekonomske liberalce na jugozahodu.

Oba tabora sicer drug drugemu očitata preveč desno usmeritev. Tabor Petryjeve obsoja Gaulandove zaradi preblagih ukrepov proti Höckeju, Gaulandov del obsoja pa Petryjevo zaradi približevanja modelu Nacionalne fronte, poroča Guardian.

Govor škodil stranki v več pogledih

Novinarka Der Spiegla in avtorica knjige Angst für Deutschland (Strah za Nemčijo kot besedna igra na Alternativa za Nemčijo) Melanie Amann ugotavlja, da je Höckejev govor škodil stranki v več pogledih: "Na eni strani je govor šokiral ekonomske liberalce, ki so verjeli, da je AfD v resnici nova verzija Krščanske demokratične stranke, na drugi strani pa je grožnja izključitve Höckeja oddaljila skrajnodesničarske podpornike."

Medtem je Höcke v intervjuju za Der Spiegel priznal, da je bil njegov govor napaka.

Migrantska situacija ni več glavna politična tema

Trenutne politične razmere ne gredo na roko AfD-ju, saj je nepričakovana priljubljenost Socialdemokratske stranke Martina Schulza ponudila alternativo tistim volilcem, katerih glavni cilj je poraz Merklove.

V preteklih dveh letih je v nemškem političnem diskurzu prevladovala migrantska situacija, a so Brexit, Donald Trump in dvignjen prah okoli kandidature Schulza pozornost preusmerile na zunanjo politiko, vojaške izdatke in socialno varnost. Predstavniki AfD-ja zatrjujejo, da obstaja še veliko področij kot so jeza nad Evropsko centralno banko zaradi nizkih obrestnih mer, strah pred odpravo gotovine ali skrbi okoli integracije načela enakosti spolov v osnovnih šolah; na katere lahko osredotočijo svojo kampanjo.

