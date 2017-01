Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Nekdanji premier in predsednik je bil med Portugalci zelo spoštovan in priljubljen. Foto: EPA Soares s papežem Janezom Pavlom II. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Portugalska žaluje za Mariem Soaresom, eno ključnih osebnosti tranzicije v 70. letih

Najprej premier, potem predsednik

7. januar 2017 ob 21:20

Lizbona - MMC RTV SLO/Reuters/STA

V 93. letu starosti je umrl nekdanji portugalski predsednik in premier Mario Soares, ki je odigral osrednjo vlogo pri prehodu države iz diktature v demokracijo.

Nekdanjega politika, bil je tudi zunanji minister in evropski poslanec, so 13. decembra sprejeli v bolnišnico in od tedaj je večino časa preživel v komi.

Kralj, kot se ga je prijel vzdevek, je bil ustanovitelj portugalske socialistične stranke, pozneje je bil trikrat premier, potem pa deset let vodil državo kot predsednik. Zaradi svojega političnega udejstvovanja je bil večkrat aretiran in tudi izgnan iz države.

Mario Alberto Nobre Lopes Soares je bil rojen 7. decembra 1924 v Lizboni, odrasel je v družini, ki je nasprotovala diktatorstvu Antonia Salazarja. Njegov oče Joao Soares, odstavljeni duhovnik, se je proti režimu boril več desetletij. Tudi Soares je kot odvetnik branil nasprotnike režima pred

sodiščem in se večkrat znašel v zaporu in tudi v izgnanstvu.

"Danes je Portugalska izgubila očeta svobode in demokracije, poosebljenje in obraz, s katerim večina Portugalcev enači režim, ki se je rodil 25. aprila 1974," so v izjavi za javnost zapisali v Socialistični stranki. Vlada je razglasila tridnevno žalovanje. Omenjeni datum je eden ključnih datumov sodobne portugalske zgodovine: takrat se je začela nageljnova revolucija, s katero se je končala salazaristična diktatura, ki jo je po smrti Antonia de Oliveire Salazarja leta 1968 vodil Marcello Caetano.

Soares je bil humanist, znan po spontanosti in toplini. Samooklicani agnostik je verjel v "človeštvo in njegov napredek", gnali sta ga "velika želja po življenju in neizmerna radovednost".

Leta 1976 dobi Portugalska prvo demokratično vlado

Soares je potem od leta 1976 vodil prvo demokratično izvoljeno vlado. Pozneje je znova vodil vlado, in sicer med letoma 1983 in 1985, leto pozneje pa je postal predsednik. Po dveh mandatih se je leta 1996 na vrhuncu priljubljenosti umaknil s političnega prizorišča . Eden njegovih zadnjih nastopov v javnosti je bil leta 2014, ko je obiskal zaprtega nekdanjega premierja Joseja Socratesa.

Na novico o njegovi smrti so se odzvali številni državniki, med njimi predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker, ki je Portugalcem izrazil iskreno sožalje.

K. T.