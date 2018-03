Rusija "nima podatkov" v zvezi z vohunom v kritičnem stanju

Sergeja Skripala našli nezavestnega

6. marec 2018 ob 12:01,

zadnji poseg: 6. marec 2018 ob 13:19

Salisbury

Ruske oblasti so sporočile, da nimajo nobenih podatkov v zvezi z nekdanjim ruskim vohunom Sergejem Skripalom, ki so ga v Angliji skupaj s hčerko našli nezavestnega in je trenutno v kritičnem stanju.

Tiskovni predstavnik ruskega predsednika Vladimirja Putina Dmitrij Peskov je ob tem dejal, da je Moskva pripravljena sodelovati v preiskavi.

"Obveščeni smo o tem tragičnem dogodku, vendar nimamo informacij, kako bi lahko prišlo do tega, s čim se je ukvarjal," je dejal Peskov.

Britanska policija poskuša ugotoviti, kateri snovi sta bila izpostavljena 66-letni Skripal in njegova 33-letna hčerka Julija Skripalova, ki so ju v nedeljo našli nezavestna na klopi v nakupovalnem središču v Salisburyju. Oba sta v kritičnem stanju. Policija je po incidentu preventivno zaprla bližnjo italijansko restavracijo.

Obsojen zaradi vohunjenja

66-letni upokojeni polkovnik Skripal je bil zaradi vohunjenja za Veliko Britanijo leta 2006 na vojaškem sodišču v Rusiji obsojen na 13 let zapora.

Bil je častnik ruske vojaške obveščevalne službe, obsojen pa je bil izdaje, ker je od 90. let britanski obveščevalni službi MI6 proti plačilu posredoval informacije o identiteti ruskih tajnih agentov, ki so pod krinko delovali v Evropi. Takrat so mu tudi odvzeli čin.

Leta 2010 ga je Moskva s še tremi zaporniki izpustila v zameno za 10 ruskih vohunov, ki so delovali v ZDA, nato pa se je zatekel v Veliko Britanijo.

Drugi Litvinenko?

Britanski mediji incident primerjajo z zastrupitvijo nekdanjega ruskega vohuna Aleksandra Litvinenka z radioaktivnim polonijem 210 leta 2006 v Londonu. Litvinenko je strup zaužil s čajem, ki ga je spil v hotelu Millennium.

Med umiranjem je obtožil Rusijo, da je naročila njegov umor, a njegova smrt ostaja uganka. Britanska preiskava je ugotovila, da je umor verjetno odobril ruski predsednik Putin, kar Moskva zanika.

Policija ne izključuje ničesar

"Jasno, gre za zelo nenavaden primer, ključno pa je, da čim hitreje ugotovimo, kaj je povzročilo nezavest obeh," je povedal komisar londonske metropolitanske policije Mark Rowley za BBC. "Če pogledate ostale primere, kot je Litvinenkov, bomo, če bo to potrebno, v preiskavo vključili protiobveščevalno službo. A v tem trenutku je ključno priti do dna, kaj je povzročilo to."

"Počnemo vse, kar se pričakuje od nas - pogovarjamo se s pričami, na prizorišču zbiramo forenzične vzorce, delamo toksikološke teste. To nam bo pomagalo priti do odgovora," je še dodal.

Na vprašanje o vrsti sumljivih smrti Rusov v Veliki Britaniji, pa: "So smrti, ki pritegnejo pozornost. Mislim, da se je treba zavedati, da ruski izgnanci niso nesmrtni, tudi oni umirajo, javnost pa je nagnjena k teorijam zarote. Istočasno pa se moramo zavedati, da obstajajo tudi državne grožnje, kar je dokazal Litvinenkov primer."

Rusko veleposlaništvo krca medije

Medtem se je na poročanja britanskih medijev o Skripalovu odzvalo rusko veleposlaništvu v Londonu. Kot so sporočili, so "izjemno zaskrbljeni" zaradi tona medijskih poročanj, ki da je popeljalo protirusko kampanjo na novo raven.

Primer so komentirali tudi v uradu britanske premierke Therese May in sporočili, da so o poteku preiskave obveščeni. Na vprašanje novinarjev, ali je Mayeva zaradi Rusije kaj zaskrbljena, pa: "Premierka je bila jasna glede svojih stališč o Rusiji."

K. S.