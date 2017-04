Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.3 od 12 glasov Ocenite to novico! Jehovove priče so znane po dobesednem branju Biblije in novačenju novih članov od vrat do vrat. Foto: Reuters O primeru zdaj razsoja rusko vrhovno sodišče. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Rusija za prepoved Jehovovih prič

Sodišče odloča tudi o tem, da se organizacijo razglasi za skrajno

5. april 2017 ob 18:40

Moskva - MMC RTV SLO

Rusko vrhovno sodišče presoja vladni predlog, da se prepovedo Jehovove priče in se jih razglasi za skrajno organizacijo. Pravosodno ministrstvo je medtem sedež te verske skupnosti v Sankt Peterburgu že uvrstilo na seznam skrajnih skupin.

Jehovove priče imajo po vsem svetu okoli osem milijonov pripadnikov in so ena izmed krščanskih skupnosti, ki uporabljajo Sveto pismo z zgolj 39 knjigami Stare zaveze, najbolj znani pa so po svojem novačenju novih privržencev od vrat do vrat in z razdeljevanjem brezplačne revije Stražni stolp. V Rusiji imajo okoli 175.000 pripadnikov in 395 vej po vsej državi.

Odvetniki Jehovovih prič so na vrhovnem sodišču vložili pritožbo, v kateri sodišče pozivajo, naj njihove pripadnike razglasi za žrtve politične represije, potezo pravosodnega ministrstva pa za nezakonito. Sodišče je presodilo, da to ni v njegovi pristojnosti, ni pa ob tem povedalo, v čigavi je, poroča ruska agencija RIA Novosti. Nadaljevanje procesa je bilo nazadnje preloženo na četrtek.

Ministrstvo trdi, da dejavnosti Jehovovih prič "kršijo ruski zakon o boju proti ekstremizmu", njihovi pamfleti pa da podžigajo sovraštvo do drugih skupin. En pamflet denimo citira pisatelja Leva Tolstoja, ki opisuje doktrino Ruske pravoslavne cerkve kot vraževerje in čarovništvo. Predstavnik Jehovovih prič Jaroslav Sivulski je za BBC povedal, da gibanje nima ničesar z ekstremizmom, ob tem pa potožil, da sodišča nikdar ne poslušajo njihovih argumentov.

Tegobe jehovcev v Rusiji

Jehovove priče so bile ustanovljene konec 19. stoletja v ZDA, v času vladavine Josipa Stalina pa je bilo gibanje v Sovjetski zvezi (skupaj s še nekaterimi krščanskimi skupnostmi) prepovedano, na tisoče pripadnikov pa deportiranih v Sibirijo.

Ob razpadu Sovjetske zveze so v Rusiji znova oživili krščanstvo, prepoved Jehovovih prič pa je bila leta 1991 odpravljena. A postopoma se je odnos do gibanja ponovno zaostril in leta 2004 je sodišče v Moskvi eno izmed vej Jehovovih prič prepovedalo na podlagi obtožb novačenja otrok, onemogočanja vernikom dostopa do zdravstvene oskrbe in hujskanja k samomorom.

Jehovove priče večji del Biblije berejo dobesedno in zavračajo krvne transfuzije ter so ločene od Rimskokatoliške cerkve.

Ruska človekoljubna skupina Sova navaja, da proti gibanju že leta poteka "uradna represivna kampanja", njihovi pripadniki pa so bili že večkrat fizično napadeni.

V Sloveniji naj bi bilo okoli 2.000 pripadnikov Jehovovih prič, njihov sedež pa je v Kamniku.

K. S.