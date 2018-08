Kalifornija v boj s požari pošilja tudi dva tisoč zapornikov

Domnevni požigalec v priporu

16. avgust 2018 ob 06:46

Sacramento - MMC RTV SLO, Reuters

Pri spopadanju z najobsežnejšimi požari v zgodovini Kalifornije, ki so jih v zadnjih dneh vendarle nekoliko omejili, sodelujejo tudi zaporniki, ki so za nevarno delo plačani po dolar na uro.

Preko konca tedna so se temperature po dolgem času spustile pod 100 Fahrenheitov (37,8 stopinj Celzija), umiril se je tudi veter. Gasilci so izkoristili razmere in močno omejili uničujoče požare, ki so požgali več kot 2.500 kvadratnih kilometrov – za desetino Slovenije – kalifornijskih površin.

Mnogi gasilci v težaških in nevarnih razmerah delajo v 24-urnih izmenah. Kljub temu, da je na terenu 14.000 poklicnih gasilcev in 2.000 pripadnikov nacionalne garde in da so na pomoč priskočili tudi gasilci iz Avstralije in Nove Zelandije, oblastem primanjkuje sredstev za spopadanje z ognjem.

Tudi zato so oblasti konec julija angažirale 2.000 zapornikov. Za delo so plačani en dolar na uro, za vsak opravljen delovni dan dobijo dva dodatna dolarja. Prav tako en delovni dan dolžino zaporne kazni skrajša za dva dni. Zvezna država Kalifornija, ki je samo v mesecu julija porabila četrtino letnega proračuna za gasilstvo, naj bi z delom zapornikov prihranila med 80 in 100 milijonov dolarjev.

"Več kot 2.000 prostovoljnih gasilcev, vključno s 58 mladoletnimi storilci kaznivih dejanj, se podaja v boj s požari po vsej Kaliforniji. Zaporniški gasilci igrajo ključno vlogo – čistijo rastje do gole zemlje, da bi preprečili širjenje požara," je 31. julija tvitnil kalifornijski oddelek za rehabilitacijo zapornikov.

Gasilci zaporniki so nameščeni v 43 manj strogo varovanih terenskih namestitev po Kaliforniji. "Cal Fire (zvezni oddelek za zaščito pred požari) na terenu sprejema odločitve za vse posadke glede na razmere, upoštevajoč varnost vseh gasilcev. Z drugimi besedami, zaporniki pri delu niso obravnavani nič drugače," je za Newsweek razložila Vicky Waters iz kalifornijskega oddelka za rehabilitacijo zapornikov.

Zaporniki v boju s požari ali naravo sicer za Kalifornijo sicer niso nič novega. Oblasti so jih prvič vpoklicale leta 1940, ko so morali nadomestiti kadrovsko pomanjkanje zaradi vojne. Vsako leto okoli 3.700 zapornikov opravi do 10 milijonov ur dela: gašenja požarov, drugih nujnih primerov ter skupinskih projektnih storitev, kot so vzdrževanje parkov, ponovno pogozdovanje in preventivna zaščita pred požari in poplavami, je za The Atlantic poročala Annika Neklason.

Požigalci ne morejo postati gasilci

Požare lahko gasijo le zaporniki, ki si z dobrim obnašanjem za rešetkami prislužijo minimalno kazen. Požigalci, spolni prestopniki, pripadniki tolp, ugrabitelji, dosmrtno obsojeni ter zaporniki z zgodovino poskusov pobega ne morejo postati gasilci. Pripadniki morajo izpolnjevati visoke standarde fizične pripravljenosti in opraviti zahteven tečaj usposabljanja. Prav tako morajo sodelovati prostovoljno.

Kalifornijski gasilci kljub neprecenljivim izkušnjam po prestani kazni ne morejo postati gasilci, opozarja Washington Examiner. Kdor hoče v Kaliforniji delati kot gasilec, mora opraviti tečaj reševanja oziroma tečaj za bolničarje, saj gasilci poleg gašenja požarov opravljajo tudi delo nujnih zdravstvenih reševalcev. Vendar pa teh tečajev ne smejo obiskovati tisti, ki so bili kdaj obsojeni zaradi kaznivega dejanja.

Washington Examiner izpostavlja na nepravičnost tovrstne ureditve, saj imajo zaporniki velikokrat težave pri integraciji v običajno življenje po prihodu iz zapora, tovrstna prepoved pa jim razmere še otežuje. Za zgled so izpostavili primer sosednje Arizone, kjer imajo zaporniki možnost zaposlitve v posebni gasilski enoti, sestavljeni iz samih nekdanjih zapornikov.

Neklasonova tudi opozarja, da Kalifornija izgublja zaporniško delovno silo, saj so v skladu s sodnim odlokom, ki je v veljavo stopil leta 2011, morali izprazniti prenapolnjene zvezne zapore in zapornike premestiti v okrožne zapore ali enostavno izpustiti na prostost. Posledično je tudi število gasilcev zapornikov od leta 2008 padlo za 13 odstotkov. Leta 2014 je bilo v kalifornijskih zaporih po uradnih podatkih 136.000 zapornikov.

13. amandma - prisilno delo zapornikov je legalno

Novica o zapornikih gasilcih je na družbenih omrežjih naletela na mnogo kritik. Nekateri so izrazili dvom, da zaporniki delo opravljajo prostovoljno. Mnogi uporabniki so delo zapornikov – ki nevarno delo opravljajo bok ob boku s profesionalci z letno plačo 74.000 dolarjev – označili za prisilno delo in ga primerjali s suženjstvom.

Kalifornijski gasilski program je le majhen del programov zaporniške delovne sile po vseh ZDA, od katerih nekateri niso prostovoljni. Ta praksa je izrecno dovoljena po ukinitvi suženjstva s 13. amandmajem ameriške ustave, ki je prepovedala suženjstvo in neprostovoljno hlapčevstvo, "razen kot kazen za kaznivo dejanje, za katero je bila oseba ustrezno obsojena".

Holy Fire: Moški zagrozil s požigom

Pri gašenju požarov pa v prihodnje najverjetneje ne bo mogel sodelovati 51-letni Gordon Clark, ki je obtožen požiganja in bo do sojenja čakal v zaporu. Sodnik je zanj razpisal varščino v višini milijona dolarjev. Clark je po sporu s sosedi pred dvema tednoma vodji lokalnih prostovoljnih gasilcev poslal sporočilo "ta kraj bo zgorel".

Požar Holy Fire na jugu Kalifornije sicer ni tako obsežen kot največji požar na severu. Zgorelo je dobrih 9.000 hektarjev gozda v nacionalnem parku Cleveland in več gozdnih koč. Vendar se je ogenj nevarno približal bivalnim naseljem, zaradi česar so v bližini kraja Lake Elsinore v petek evakuirali 21.000 ljudi. V ponedeljek se je 10.000 ljudi sicer lahko vrnilo v bivališča, a šole ostajajo zaprte. V petek so uspeli zamejiti le deset odstotkov požara, vendar so do ponedeljka spravili pod nadzor polovico gorečega območja.

Mendocino: Močno omejili največji požar v zgodovini

Omejili so tudi več kot polovico največjega požara v zgodovini Kalifornije. Gre za dva velika požara, ki sta se združila. Požar so po obalnem okrožju Mendocino v severnem delu zvezne države poimenovali Mendocino Complex. Gasilci so uspeli popolnoma omejiti manjši River Fire, medtem ko so pri večjem Ranch Fire omejili okoli 60 odstotkov požara. Mendocino je požgal slabih 1.400 kvadratnih kilometrov površin in 150 domov ter zahteval osem življenj. Požar nameravajo pogasiti do 1. septembra.

V torek je spopadanje z zublji največjega požara v zgodovini Kalifornije terjalo prvo smrtno žrtev med gasilci. Skupno je pri gašenju najmanj 11 velikih požarov v Kaliforniji tako umrlo šest gasilcev.

Carr Fire: Osem mrtvih

Še nekoliko severneje, v okrožju Shasta pri meji z Oregonom, je Carr Fire požgal 817 kvadratnih kilometrov površin. Gre za šesti največji požar v zgodovini Kalifornije. Umrlo je najmanj osem ljudi. Zgorelo je več kot tisoč domov. Američane medtem razveseljuje zgodba domače ribice, ki jo je med evakuacijo družina pustila v hiši, kjer so jo tudi živo in zdravo našli ob vrnitvi, saj so jo v tem času hranili gasilci in policisti.

Ameriška agencija za vreme je v sredo za Kalifornijo in Oregon oznanila rdeči alarm zaradi kopičenja grozečih nevihtnih oblakov. Oblaki s sabo prinašajo le malo dežja, strele pa bi lahko zanetile še dodatne požare.

Ferguson Fire: Park Yosemite se ponovno odpira

Tretji največji letošnji požar v bližini nacionalnega parka Yosemite so poimenovali Ferguson Fire. Ogenj je zahteval dve smrtni žrtvi, požgal slabih 40.000 hektarjev površin, vendar so po enem mesecu požara zdaj uspeli omejiti skoraj 90 odstotkov gorečega območja.

V ponedeljek so za obiskovalce znova odprli del nacionalnega parka Yosemite, ki so ga predtem zaprli zaradi varnosti in slabe kakovosti zraka, vendar je glavna cestna povezava ostaja zaprta.

Eno najvejih turističnih atrakcij ZDA je lani obiskalo 4,3 milijona obiskovalcev, predvsem družin z otroki. Turistični sektor predvideva velike izgube, a tiskovni predstavnik parka Scott Gedimen izpostavlja tudi pozitivno plat – redek oddih od turistov je živalim omogočil več prostega gibanja. "Medvedi se sprehajajo naokoli in jedo sadeže z dreves. V bližini hotela smo videli mamo medvedko z mladičem in sive lisice. Bilo mi je v veselje opazovati," je dejal.

Skupno po Kaliforniji divja 11 velikih požarov. Satelitske slike državne letalske in vesoljske administracije so pokazale, da se dim razteza kar čez dve tretjini 424.000 kvadratnih kilometrov velike Kalifornije in je dosegel tudi sosednje zvezne države. Zaradi dima so denimo odpovedali vsakoletni Shakespearov festival v Oregonu.

Trenutno po zahodnem delu ZDA gori okoli 110 požarov, ki so skupaj požgali za več kot eno Slovenijo (23.000 kvadratnih kilometrov) površin. O požarih poročajo tudi z zahoda Kanade, dim pa zaznavajo v mnogih ameriških zveznih državah.

Guverner: Takšni požari postajajo nekaj običajnega

Zvezna država Kalifornija je samo v mesecu juliju, še pred izbruhom požara Holy Fire, porabila četrtino proračuna, namenjenega za gasilstvo. Guverner Jerry Adams je opozoril, da so in bodo požari zaradi suše in visokih temperatur postali nekaj normalnega. Med desetimi najobsežnejšimi požari v zgodovini Kalifornije le dva datirata pred leto 2007 ("Marble Cone" 1997 in "Matilija" 1932).

Povzeto po poročanju Reutersa in ameriških medijev: CNN, National Public Radio, New York Times, Vox, The Atlantic, USA Today, Newsweek in Washington Examiner.

Jaša Rajšek