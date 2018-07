Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.4 od 7 glasov Ocenite to novico! Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da se je sam že večkrat vprašal o smislu napotitve ameriških vojakov v tako majhne zavezniške države, kot je Črna gora. Foto: Reuters Dodaj v

Trump o Črnogorcih: "Lahko postanejo agresivni, in čestitke, ste v tretji svetovni vojni"

Nekdanji črnogorski predsednik: Zunanja politika ni njegova močnejša plat

18. julij 2018 ob 20:25

Washington - MMC RTV SLO, STA

"To so zelo močni ljudje. To so zelo agresivni ljudje, lahko postanejo zelo agresivni, in čestitke, ste v tretji svetovni vojni," je v pogovoru za Fox News glede morebitne pomoči Črni gori kot članici Nata v primeru napada dejal ameriški predsednik Donald Trump. Nekdanji črnogorski predsednik Krivokapić je v odzivu Trumpa označil "za najbolj čudnega predsednika v zgodovini ZDA".

Voditelj Carlson Tucker je v intervjuju, predvajanem na televizijski mreži Fox News v torek zvečer, Trumpa hipotetično vprašal, zakaj bi moral njegov sin oditi v Črno goro, ki je lani postala članica Nata, in jo v primeru napada braniti. Peto pravilo zavezništva je, da če je ena država članica napadena, potem se to šteje kot napad na vse. "Vem, kaj mislite. Tudi sam sem si zastavil to vprašanje. Črna gora je zelo majhna država z zelo močnimi ljudmi. To so zelo močni ljudje. To so zelo agresivni ljudje, lahko postanejo agresivni, in čestitke, ste v tretji svetovni vojni. Toda tako je, takšna so pravila, ki so jih sprejeli. Ne pozabite, sem sem prišel šele pred malo več kot letom in pol," je dejal Trump.

V odgovoru je dejal še, da je njegov poziv, da morajo države članice Nata več vplačevati v proračun zavezništva, že obrodil sadove, tako naj bi lani zbrali 44 milijard dolarjev več, letos pa bo po njegovih navedbah to povišanje še večje. "Zelo nepravično je, ker ne plačujejo in mi jih branimo," je bil znova kritičen do neplačevanja finančnih obveznosti držav članic.

"S takšnim predsednikom in njegovim poznavanjem zunanje politike nikoli ne moremo vedeti, kaj se bo zgodilo. Zunanja politika ni njegova močna plat," je v odzivu na Trumpove izjave v pogovoru za BBC dejal nekdanji črnogorski predsednik Krivokapić, ki je ob tem poudaril, da mir v Črni gori ni ogrožen in da tam niso potrebne Natove sile.

Na Trumpove izjave so se odzvali tudi v Natu. Tiskovni predstavnik zavezništva jih je skušal omiliti, rekoč, da je "predsednik Trump jasno povedal, da ZDA popolnoma stojijo za Natom in da je naše zavezništvo močno". Ob tem je spomnil še, da je bil peti člen uveljavljen le enkrat, in sicer ob terorističnemu napadu v ZDA 11. septembra 2001, ko so nato napadli Afganistan. "Več sto tisoč Evropejcev in Kanadčanov je takrat stalo ob strani ameriškim vojakom in več kot tisoč jih je plačalo s svojim življenjem," je dodal.

Črna gora je 29. članica zveze Nato postala lani junija.

