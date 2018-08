V Chicagu od petka do nedelje zvečer ustreljenih 66 ljudi

Mesto vodi Rahm Emmanuel, šef kabineta Baracka Obame

7. avgust 2018 ob 09:39

Chicago - MMC RTV SLO, STA, Reuters

V Chicagu je bilo od petka od 18.00 do nedelje do polnoči ustreljenih kar 66 ljudi, od teh je 12 ljudi umrlo.

Nasilje je najbolj divjalo v revnih temnopoltih predelih mesta na jugu in zahodu. Ustreljenih je bilo tudi 14 mladoletnikov, dva - 11- in 13-letnik, sta ranam podlegla.

"To kar smo videli konec tedna, uničuje vse, v kar verjamem. Vem, da smo lahko veliko boljši," je dejal šef mestne policije Eddie Johnson. Poudaril je, da omenjeni konec tedna ne ustvarja prave podobe tretjega največjega mesta v ZDA, ker uradna statistika pravi, da 320 umorov v letošnjem letu doslej predstavlja 25-odstotni padec v primerjavi z enakim obdobjem lani.

Kljub temu je število umorov dvakrat večje kot na primer v največjem ameriškem mestu New York, ki ima skoraj šest milijonov prebivalcev več od Chicaga.

Chicago je priljubljena tarča republikancev, ki ga izpostavljajo kot primer slabe vladavine demokratov. Župan Chicaga je namreč nekdanji šef kabineta predsednika ZDA Baracka Obame, Rahm Emanuel.

Po orožje v sosednje države

Chicago služi tudi kot uporaben primer za zagovornike pravice do orožja v ZDA, ki poudarjajo, da prepoved orožja služi le morilcem in kriminalcem. Policija v Chicagu pa krivdo vali na sosednje zvezne države. Če morilci orožja ne morejo kupiti v Illinoisu, se pač odpeljejo čez mejo v sosednje države, kjer imajo ugodne razprodaje. Illinois meji na Iowo, Kentucky, Indiano in Missouri, blizu sta Tennessee in Arkansas, kjer je orožja na pretek in ga ni problem kupiti. Bencin pa je poceni.

A. P. J.