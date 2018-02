Protest dijakov pred Belo hišo po streljanju: "Sem jaz naslednji?"

Dijaki Trumpa obtožujejo, da ne ukrepa

20. februar 2018 ob 08:42

Washington - MMC RTV SLO

Na desetine dijakov se je zbralo v Washingtonu in pred Belo hišo protestiralo proti neukrepanju na področju dostopa do orožja. Do protesta je prišlo nekaj dni po nove strelskem pokolu na Floridi, v katerem je umrlo 17 ljudi, večinoma dijakov.

Zaradi pasivnosti ameriške politike kljub nenehnim strelskim napadom, v katerih je ubitih po več deset ljudi, dijaki sprašujejo, ali bodo oni naslednje žrtve. Od predsednika Donalda Trumpa zahtevajo ukrepanje in uvedbo nadzora nad orožjem, na protestu pa so se jim pridružili tudi starši in učitelji, poroča Guardian.

"Zelo pomembno je, da izrazimo svojo jezo in pomen tega, da končno poskusimo doseči spremembo in nadzor nad orožjem v Ameriki," je dejala 16-letna dijakinja Ella Esther iz Virginie. "Vsak dan, ko se poslovim od staršev, se zavedam, da jih morda nikoli več ne bom videla," je dodala.

Velik del kritik je uperjenih proti Trumpu zaradi mlačnega odziva na zadnji strelski pohod in njegovih preteklih odločnih zagovarjanj Ameriške orožarske zveze (NRA).

Iz Bele hiše medtem sporočajo, da predsednik Trump podpira prizadevanja za izboljšanje preverjanja potencialnih kupcev orožja. Trump naj bi bil v stikih z republikanskim senatorjem John Cornynom in demokratskim senatorjem Chrisom Murphyjem glede predloga zakona, ki naj bi okrepil prijavljanje zločinov posameznikov na ravni posameznih držav in na zvezni ravni, kar bi lahko nekaterim preprečilo nakup strelskega orožja.

Gre za predlog zakona, ki je bil napovedan že novembra lani po enem od množičnih strelskih napadov v Teksasu. Predlog sicer ne zadovoljuje nasprotnikov prostega odstopa do orožja, a bi po poročanju Guardiana kongresu vendarle omogočil, da na tem področju nekaj stori.

Lobistična skupina Ameriški lastniki orožja je že sporočila, da bi bila podpora Trumpove administracije omenjenemu predlogu "ogromna napaka". NRA si naklonjenost politikov prizadeva pridobiti z velikimi donacijami. Pred volitvami je tako v podporo Trumpovi kampanji organizacija vložila več kot 31 milijonov dolarjev, poroča ameriški časopis USA Today.

Trump prej podpiral prepoved, nato NRA

Trump je sicer večkrat spremenil mnenje glede orožja. Preden je vstopil v politiko, je podpiral prepoved prodaje jurišnih pušk in "nekoliko daljše čakalno obdobje" za nakup pištol. Med predsedniško kampanjo leta 2016 pa je nastopil kot kandidat, ki močno podpira posedovanje orožja.

Kot predsednik je preklical omejitev iz časa predhodnika Baracka Obame, zaradi katere nekateri ljudje niso mogli kupiti orožja. Kritiki Trumpove poteze pravijo, da lahko zdaj ljudje z duševnimi bolezni lažje pridejo do orožja in tako postanejo nevarnejši sebi in drugim.

Po lanskem napadu v Las Vegasu, v katerem je napadalec ubil 58 ljudi, 851 pa jih je ranil, je Trump dejal, da dopušča možnost prepovedi dodatka, ki omogoča hitrejše streljanje, a odtlej na tem področju dejavnosti Bele hiše ni bilo opaziti.

Trump je konec tedna razburil z izjavo, v kateri je povezal vprašanje nasilja z orožjem z vprašanjem preiskave domnevnega vpletanja Rusije v ameriške predsedniške volitve v njegovo korist. Za zvezni preiskovalni urad FBI, ki ni pravočasno ukrepal zoper napadalca na Floridi kljub določenim podatkom, je Trump namreč dejal, da se je "preveč časa" ukvarjal s poskusi dokazati sodelovanje njegove kampanje z Rusijo, namesto da bi se ukvarjali s strelcem na Floridi.

B. V.