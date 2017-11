Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Adel Al Džubeir je v imenu Savdske Arabje obtožil Iran. Foto: Reuters Sobotno izstrelitev rakete jemenskih upornikov Riad pravi, da bi lahko razumeli kot vojno dejanje proti Savdski Arabiji. Foto: Reuters Sorodne novice Savdska Arabija sestrelila raketni izstrelek iz Jemna Dodaj v

Savdska Arabija svari Iran, ki vse "zlonamerne" obtožbe zanika

Teheran: Napad posledica savdske agresije

6. november 2017 ob 21:52

Riad,Teheran - MMC RTV SLO, STA

Savdska Arabija je obtožila Iran, da stoji za sobotnim napadom, ko so jemenski hutijevski uporniki izstrelili raketo, ki so jo savdske sile nato prestregle blizu Riada.

Savdski zunanji minister Adel Al Džubeir je posvaril Teheran, da si Savdska Arabija pridružuje pravico, da se odzove na "sovražna dejanja iranskega režima"."Iranska posredovanja v regiji so škodljiva za varnost sosednjih držav in vplivajo na mednarodni mir in varnost. Ne bomo trpeli kakršnihkoli napadov na svojo nacionalno varnost," je na Twitterju zapisal Džubeir.

Jemenski hutijevski uporniki, ki uživajo podporo Teherana, so se z izstreljeno raketo želeli maščevati za napade arabske koalicije pod savdskim vodstvom v Jemnu. Tarča rakete je bilo mednarodno letališče v savdski prestolnici. Iz Riada so ob tem sporočili, da bi lahko napad označili tudi za potencialno "vojno dejanje". Hkrati so obtožili Teheran, da stoji za napadom, piše Al Džazira.

V izjavi, ki jo je posredovala savdska tiskovna agencija SPA, je Riad obsodil "očitno vojaško agresijo, ki jo pod iranskim nadzorom izvajajo hutijevske milice". Obenem je zatrdil, da je preiskava potrdila vlogo iranskega režima pri proizvodnji in tihotapljenju orožja hutijevskim milicam v Jemnu. Z izjavo je obtožil Iran kršitve resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov, ki državam prepoveduje oskrbo jemenskih oboroženih skupin. Savdijci menijo, da se Iran vede agresivno do sosednjih držav in ogroža mir ter varnost v regiji, poroča Al Džazira.

Iran je vse savdske obtožbe odločno zanikal, raketni napad pa označil za "neodvisno dejanje". Predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Bahram Kasemi je "neutemeljene in povsem lažne" obtožbe zavrnil in jih označil za "zlonamerne, neodgovorne, uničevalne in provokativne". Dejal je, da je odziv upornikov posledica savdske agresije, ki je ni izzvala druga država.

Koalicija udeležena v konfliktu od leta 2015

Vsi poskusi za dosego dogovora pred pogajanji, vključno s pogovori, ki so jih podpirali Združeni narodi, so doslej propadli. Teheran je pozval Riad, naj čim prej ustavi napade na "nedolžne ljudi in tlakuje pot notranjemu dialogu v Jemnu, ki bi lahko prinesel mir v državo". Koalicija držav pod vodstvom Savdske Arabije je medtem zaprla zračne, morske in kopenske poti z Jemnom.

Jemen je prizorišče spopadov med vladnimi silami predsednika Abedraba Mansurja Hadija, ki jih podpirajo sile arabske koalicije pod vodstvom Savdske Arabije, in hutijevskimi uporniki, ki so leta 2014 zavzeli prestolnico Sana. Konflikt se je še dodatno razvnel marca 2015, ko so uporniki napredovali proti mestu Aden, zaradi česar je koalicija proti njim sprožila vojaško operacijo. V zadnjih dveh letih je bilo v konfliktu po navedbah Svetovne zdravstvene organizacije ubitih več kot 8.000 ljudi, več deset tisoč jih je bilo ranjenih.

T. J.