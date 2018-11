Silovit upad rodnosti po svetu - v skoraj polovici držav prirast negativen

Raziskava zajela vse države sveta

9. november 2018 ob 09:16

Washington - MMC RTV SLO

Raziskava je pokazala neprecedenčen globalni upad rodnosti – skoraj polovica držav ima negativen naravni prirastek, kar pomeni, da se ne rodi dovolj otrok, da bi te države vzdrževale število svoje populacije.

Kot pravijo raziskovalci, so ugotovitve zanje "veliko presenečenje", opozarjajo pa tudi, da se bodo družbe z "več starimi starši kot vnuki" spopadale z resnimi posledicami.

Raziskava, objavljena v zdravstveni reviji Lancet, je preučila kazalnike rodnosti v vsaki državi sveta od leta 1950 do leta 2017. Leta 1950 so ženske v povprečju rodile 4,7 otroka – do lani se je delež rodnosti praktično razpolovil na 2,4 otroka.

Jasno, razkorak med posameznimi državami je orjaški – delež rodnost v Nigru je 7,1, medtem ko imajo prebivalke Cipra v povprečju samo enega otroka.

Kadar koli delež povprečne rodnosti v državi pade pod 2,1, bo prebivalstvo na neki točki začelo upadati. In na začetku raziskave, leta 1950, v tem položaju ni bila niti ena država.

"Dosegli smo prelomnico, ko ima polovica držav delež rodnosti pod kritično točko in če se nič ne spremeni, bo populacija v teh državah upadla. Gre za izjemne spremembe," je za BBC povedal profesor Christopher Murray, direktor Inštituta za zdravstveno metriko in oceno na Univerzi v Washingtonu. "To, da gre za kar polovico držav na svetu, je presenečenje celo za ljudi, kot sem jaz."

Katere države so prizadete?

Države z najnižjo rodnostjo so gospodarsko razvitejše države, vključno z večino Evrope, ZDA, Južno Korejo in Avstralijo. To sicer še ne pomeni, da število prebivalcev v teh državah pada, vsaj za zdaj še ne, saj se v te države tudi priseljuje več ljudi.

Zakaj rodnost upada?

Pri upadu rodnosti ne gre za medicinske razloge (težave s plodnostjo), ampak so posredi trije ključni dejavniki:

- manj smrti v otroštvu pomeni, da imajo ženske manj otrok,

- večji dostop do kontracepcije,

- večji delež zaposlenosti med ženskami.

Kakšne bodo posledice?

Brez priseljevanja se bodo države z nizko rodnostjo v prihodnosti spopadale s starajočim se prebivalstvom in upadom prebivalstva. Stroka meni, da to ni nujno vedno slabo, da pa se bodo morale države in delodajalci prilagoditi novonastalemu položaju ter razmisliti o večjih kvotah priseljevanja ali pa posebnih spodbudah za ženske, da bi se odločale za več otrok.

K. S.