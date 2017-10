Trumpova administracija odpravila Obamovo omejitev izpusta toplogrednih plinov

Pruitt: Vojna proti premogu je končana

10. oktober 2017 ob 10:57

Louisville - MMC RTV SLO, STA

Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa je potrdila načrte za razveljavitev pravila administracije nekdanjega predsednika Baracka Obame za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.

Upravitelj ameriške Agencije za zaščito okolja (EPA) Scott Pruitt je odpravil omejitve izpustov toplogrednih plinov iz termoelektrarn in naznanil odpravo uredbe Obame o čistem zraku, ki je v nasprotju s poslovno ideologijo služenja denarja ne glede na posledice. "Vojna proti premogu je končana," je dejal Pruitt in dodal, da zvezna vlada ne bo več izbirala zmagovalcev in poražencev.

Vlada Trumpa je izvršni ukaz imenovala "Energetska neodvisnost" in Pruitt je v Kentuckyju dejal, da je Trump neizmerno pogumen, ker postavlja Ameriko na prvo mesto in vsemu preostalemu svetu sporoča, da gredo ZDA stran od Pariškega podnebnega sporazuma.

Obama je potrdil načrt za zmanjšanje izpustov ogljikovega dioksida v ozračje do leta 2030 za 32 odstotkov pod raven iz leta 2005. Zvezne države so dobile proste roke, kako bodo to dosegle. Države z razširjeno industrijo fosilnih goriv so tožile in vrhovno sodišče ZDA jih je uslišalo. Obamova uredba je bila postavljena na hladno, stare umazane termoelektrarne pa so se vseeno še naprej zapirale, ker je naravni plin cenejši.

Odmik iz pariškega sporazuma najodmevnejši

Pruitt, ki je podvomil o podnebnih spremembah oziroma tega ne priznava, se je že kot pravosodni minister Oklahome boril proti Obamovi uredbi, saj je odločen podpornik in prejemnik podpore fosilne industrije. Trump ga je postavil na čelu agencije, ki v ZDA ščiti okolje, marca pa je odredil, naj EPA preoblikuje pravilo.

Ameriški predsednik je doslej med drugim že odpravil prepoved onesnaževanja voda z odpadom iz rudnikov in nekatere omejitve na izpuste strupov iz dimnikov. Najbolj pa odmeva njegov umik ZDA iz pariškega podnebnega sporazuma, ki brez ZDA ne bi bil sprejet. Najglasnejši kritiki pravijo, kot piše BBC, da Trump z zadnjo potezo "ogroža varnost in ne namerava zaščititi ljudi pred nevarnostjo, ki jo prinašajo podnebne spremembe."

