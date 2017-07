Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Prva dobitnica Fieldsove medalje je že kot najstnica osvojila zlati medalji na mednarodni matematični Olimpijadi. Foto: EPA Fieldsovo medaljo podeljujejo vsaka štiri leta, Marjam Mirzakani pa jo je prejela za njeno delo na področju kompleksne geometrije in dinamičnih sistemov. Foto: Pixabay Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Umrla prva dobitnica Fieldsove medalje za matematiko Marjam Mirzakani

Prva ženska in prva Iranka, ki je prejela prestižno nagrado

16. julij 2017 ob 10:24

Stanford - MMC RTV SLO

40-letna iranska profesorica na Univerzi v Stanfordu je umrla zaradi raka dojk, ki se je razširil na kosti. Fieldsovo medaljo, t. i. Nobelovo nagrada za matematiko, je prejela leta 2014.

Nagrado se podeljuje vsake štiri leta dvema do štirim matematikom, mlajšim od 40 let. Marjam Mirzakani jo je prejela za njeno delo o kompleksni geometriji in dinamičnih sistemih, poroča BBC.

Iranski predsenik Hasan Rohani je dejal, da je smrt matematičarke povzročila "veliko žalost", zunanji minister Mohamed Džavad Zarif pa je dejal, da so zaradi njene smrti žalostni vsi Iranci. Žalujejo tudi njeni kolegi znanstveniki.

Predsednik Univerze v Stanfordu Marc Tessier-Lavigne je iransko matematičarko označil za "briljantno matematično teoretičarko in obenem zelo ponižno osebo, ki je časti sprejemala zgolj v upanju, da bi to druge spodbudilo, da gredo po njeni poti". Kot je dejal, je Marjam Mirzakani navdihnila na tisoče ženske, da se ukvarjajo z matematiko in znanostjo.

Briljantna že kot najstnica

Rojena leta 1977 je odraščala v Iranu po islamski revoluciji. Že kot najstnica je osvojila dve zlati medalji na mednarodni matematični Olimpijadi. Doktorat je pridobila na Univerzi v Harvardu leta 2004, kasneje pa je delala še na Univerzi v Princetonu. Profesorica na Univerzi v Stanfordu je postala leta 2008.

Pred tremi leti je prejela Fieldsovo medaljo in postala prva ženska, ki je osvojila to prestižno nagrado, ki jo podeljujejo od leta 1936. Bila je tudi prva Iranka, ki je prejela to nagrado.

Medtem so nekateri uporabniki družbenih omrežij kritizirali iranske oblasti, ker niso uporabile nedavnih fotografij profesorice Mirzakani, na katerih niima pokritih las, kar je v Iranu za ženske obvezno. Iranski politiki in mediji so namreč objavljali starejše fotografije, na katerih ima znanstvenica pokrite lase.

B. V.