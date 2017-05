Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Slovenskega državljana in še dva Indijca, ki naj bi dobavljala orožje, so prijeli na mednarodnem letališču Indire Gandi. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V Indiji v operaciji zoper tihotapce prijet tudi slovenski državljan

Zaseženo orožje iz Evrope

1. maj 2017 ob 12:20

New Delhi - MMC RTV SLO/STA

V New Delhiju in zvezni državi Utar Pradeš so razbili mednarodno združbo, ki se je ukvarjala s tihotapljenjem orožja in delov zaščitenih živali. Pri tem so na letališču v New Delhiju prijeli slovenskega in dva indijska državljana.

Operacijo so izvedli preiskovalci indijskega urada za boj proti kriminalu in tihotapljenju (DRI). Po navedbah predstavnikov DRI-ja so slovenskega državljana in še dva Indijca, ki naj bi dobavljala orožje, prijeli v soboto na mednarodnem letališču Indire Gandi.

V Indijo so prispeli iz Slovenije prek Carigrada z letalsko družbo Turkish Airlines. Pri sebi so imeli 25 kosov nezakonito uvoženega orožja, je na svoji spletni strani v nedeljo poročal novičarski portal Indian Express, ki povzema izjave predstavnikov DRI-ja.

Preiskovalci so v obsežni operaciji zasegli več kot sto kosov strelnega orožja, izdelanega v Italiji, Avstriji in Nemčiji. Med drugim so zasegli tudi večjo količino indijskega denarja, kože leoparda in dele nekaterih zaščitenih živali, še navaja omenjeni portal.

B. V.