V nesreči v Genovi umrlo 43 ljudi. V vladi napovedujejo "ogromna vlaganja".

Kritike na račun privatizacije infrastrukture

19. avgust 2018 ob 13:13

Genova,Rim - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Potem ko so identificirali še tričlansko družino, ki so jo našli v noči na soboto, so italijanske oblasti tudi uradno potrdile, da je v torkovem zrušenju avtocestnega viadukta pri Genovi umrlo 43 ljudi.

Gre za italijansko-jamajški par in njuno devetletno hčer, podatke italijanskega notranjega ministrstva navaja nemška tiskovna agencija DPA. Njihov uničeni avto so v noči s petka na soboto našli pod ruševinami viadukta.

Med smrtnimi žrtvami je tako 15 tujcev, in sicer štirje Francozi, trije Čilenci, dva Albanca, dva Romuna, dva Jamajčana in Kolumbijec ter Perujec.

Devet ljudi je še vedno v bolnišnici, od tega so štirje v kritičnem stanju. Reševalci medtem nadaljujejo iskanje, če je morda še kdo pod ruševinami, ki ni bil razglašen za pogrešanega.

Tožilec kritiziral privatizacijo avtocest

Genovski tožilec Francesco Cozzi, ki preiskuje zrušenje viadukta, je za današnjo izdajo časnika Corriere della Sera dejal, da se je država s privatizacijo avtocest odpovedala vlogi zagotavljanja varnosti cest.

Italijanska vlada je medtem sprožila postopek odvzema koncesije zasebnemu podjetju Autostrade per l'Italia, ki upravlja s tem in številnimi drugimi deli italijanskih avtocest. Podjetje odgovornost za nesrečo zavrača, je pa napovedalo vzpostavitev dveh skladov, in sicer enega za žrtve in njihove družine ter drugega za obnovo in potrebe mesta Genova. Skupaj bosta vredna pol milijarde evrov.

Kot je po poročanju Reutersa dejal podsekretar v uradu premierja in eden izmed vodilnih članov skrajno desne koalicijske Lige Giancarlo Giorgetti, bo vlada sprožila načrt za zagotavljanje varnosti infrastrukture. Načrt naj bi vključeval ceste, mostove in viadukte, pa tudi javna poslopja, kot so šole.

Giorgetti je napovedal "ogromna vlaganja" in "vzdrževalna dela brez primerjave". Ni pojasnil, koliko bo načrt stal, je pa dodal, da "primanjkljaj, bruto domači proizvod ali evropska pravila ne obstajajo".

200-metrski del viadukta Morandi se je zrušil v torek med nevihto, z njim pa je 45 metrov v globino zgrmelo več kot 30 avtomobilov in tovornjakov. Razlog za katastrofo preiskovalci še ugotavljajo, bi pa lahko bila kriva načeta jeklenica.

B. V.