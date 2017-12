Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.2 od 10 glasov Ocenite to novico! Gostitelj srečanja je bil Tomio Okamura. Foto: Reuters Eden izmed nasprotnikov srečanja je nosil napis: 'Okamura, Le Pen, Wilders ... Drugačna imena, isto zlo.' Foto: Reuters Dodaj v

V Pragi skrajni desničarji pozvali h koncu Evropske unije

Na protest prišlo le nekaj sto ljudi

16. december 2017 ob 20:45

Praga - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Desničarski populisti iz vse Evrope, ki so se zbrali na srečanju v Pragi na Češkem, so pozvali h koncu Evropske unije, kakršno poznamo zdaj.

Kongresa politične skupine v Evropskem parlamentu Evropa narodov in svobode sta se med drugim udeležila Nizozemec Geert Wilders in vodja francoske Nacionalne fronte Marine Le Pen. Prišli so tudi avstrijski evroposlanec iz vrst svobodnjakov Georg Mayer, Poljak Michal Marusik in Nemec Marcus Pretzell, član stranke Alternativa za Nemčijo.

"Bruselj je grožnja obstoju nacionalnih držav," je poudaril Wilders. Ob tem je tudi izrazil nasprotovanje priseljevanju. "Upam, da bodo imeli Čehi še naprej trdno zaprta vrata za množično priseljevanje," je dejal 54-letni nizozemski politik.

Okamura: Evropi grozi muslimanska kolonizacija

Gostitelj srečanja Tomio Okamura iz češke populistične, protiislamske stranke Svoboda in neposredna demokracija (SPD) je poudaril, da Evropi grozi muslimanska kolonizacija. Le Penova pa je izrazila zadovoljstvo, ker bodo avstrijsko vladajočo koalicijo od zdaj sestavljali tudi skrajno desni svobodnjaki (FPÖ). Dejala je, da je to dobra novica za Evropo.

Ob srečanju skrajnih desničarjev so veljali močno poostreni varnostni ukrepi, policija je uporabila tudi helikopter.

Levičarji so pozvali k demonstracijam in blokadi kraja, kjer je potekalo srečanje desničarjev. A njihovemu pozivu se je odzvalo le nekaj sto ljudi, ki so vzklikali "Sramota" in nosili transparente z napisi "Socialna pravičnost namesto rasizma, nacionalizma in sovraštva do tujcev".

A. P. J.