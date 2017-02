Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Izgredniki naj bi zažgali najmanj osem avtomobilov, izropali pa so tudi nekaj trgovin. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V Stockholmu izgredniki zažigali avtomobile in ropali trgovine

Povod za nemire aretacija na podzemni železnici

21. februar 2017 ob 12:17

Stockholm - MMC RTV SLO

Švedska policija je v predelu Stockholma Rinkeby morala sprožiti opozorilne strele, potem ko so v nemirih izgredniki zažigali avtomobile in ropali trgovine.

V ponedeljek zvečer so izbruhnili izgredi v švedski prestolnici. Skupina ljudi, ki jih niso identificirali, je na policijo metala kamenje. V izgredih je bil poškodovan policist, policija pa je nato posredovala z opozorilnimi streli, je poročala švedska televizija SVT.

Fotograf časopisa Dagens Nyheter je povedal, da ga je, ko je skušal poročati o nemirih v Rinkebyju, napadla skupina približno 15 ljudi. Policiji je dejal, da je dobil veliko udarcev in brc v telo ter v glavo. Noč je preživel v bolnišnici, poroča RT.

Povod za nemire aretacija na podzemni železnici

Policija je sporočila, da natančnega števila ljudi, ki so sodelovali v izgredih, nima, a da naj bi jih bilo med 30 in 50. "Nekateri so se morda umaknili in odšli, drugi so se pridružili. Težko je podati točno število. Imamo pa dovolj policistov, ki so usposobljeni za tovrstne situacije, " je povedal predstavnik policije Lars Bystrom.

Nemiri so se glede na poročila švedskih medijev začeli nekaj po osmi uri zvečer, ko je policija na podzemni železnici aretirala iskano osebo. Policija je situacijo umirila nekaj po polnoči. Rinkeby je eno izmed okrožij Stockholma z najvišjim številom priseljencev.

T. J.