V strmoglavljenju letala na nakupovalno središče pet mrtvih

Letalu odpovedal motor

21. februar 2017 ob 08:24

Melbourne - MMC RTV SLO

V bližini Melbourna v Avstraliji je na nakupovalno središče strmoglavilo lahko letalo. Vseh pet ljudi na krovu je umrlo. Kljub veliki škodi na tleh ni bil poškodovan nihče.

Glede na ugotovitve preiskave je letalu odpovedal motor. Letalo je vzletelo na manjšem letališču Essendon, ki je od drugega največjega mesta v Avstraliji oddaljeno 13 kilometrov severozahodno. Letališče je namenjeno pretežno manjšim letalom.

Kmalu po vzletu je strmoglavilo na trgovinski center Direct Factory Outlet, ki pa v tistem času še ni bil odprt. V njem je že bilo nekaj zaposlenih, a nihče ni bil poškodovan. "Glede na to, kakšna ognjena krogla je nastala, je neverjetna sreča, da ni bilo nikogar v tistih trgovinah ali na parkirišču, da ni bil nihče niti ranjen," je dejal predstavnik policije Stephen Leane, poroča STA.

Ob 63-letnem avstralskem pilotu so bili na njem še štirje ameriški državljani, so poročali avstralski mediji, veleposlaništvo ZDA pa je to potrdilo. Pred nesrečo je letalo poslalo klic na pomoč.

Namenjeno je bilo na King Island v Tasmanijo, ki je od prestolnice Viktorije oddaljen približno 245 kilometrov. Leži v prelivu Bass Strait. "Danes je žalosten dan," je dejal premer zvezne države Viktorija Daniel Andrews. Po njegovih besedah je to najhujša nesreča v civilnem letalstvu v zadnjih 30 letih, piše BBC.

