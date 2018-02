Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Francovega vnuka so obsodili na 30 mesecev zapora in plačilo finančne kazni. Foto: EPA Francisco Franco Martinez-Bordiu trdi, da je nedolžen, saj naj bi avto vozil eden njegovih zaposlenih. Foto: EPA Dodaj v

Vnuk generala Franca obsojen napada na policijo

Diktatorjevi potomci upravljajo veliko premoženje

9. februar 2018 ob 20:24,

zadnji poseg: 9. februar 2018 ob 20:26

Teruel - MMC RTV SLO

Najstarejši vnuk španskega diktatorja generala Francisca Franca, 63-letni Francisco Franco Martínez-Bordiú, je bil zaradi napada na policijo in nevarne vožnje leta 2012 obsojen na 30 mesecev zapora.

Aprila 2012 je policija Martínez-Bordiúja poskušala ustaviti, ker je blizu kraja Calamocha v temi vozil brez luči. Obsojeni se je na znak policista odzval s pospeševanjem, ignoriral več pozivov k ustavitvi ter se nato pri veliki hitrosti namerno zaletel v policijski avtomobil, ki ga je odneslo s ceste, poroča Guardian.

Sodišče v mestu Teruel na vzhodu Španije je Francovega vnuka obsodilo na 18 mesecev ječe zaradi napada na policista ter 12 mesecev zaradi nevarne vožnje. Prav tako bo moral plačati 1.500 evrov v incidentu poškodovanemu policistu ter 2.720 evrov policiji zaradi poškodovanja vozila.

Francisco Franco Martínez-Bordiú se je kljub obsežnemu dokaznemu gradivu na sojenju leta 2014 označil za nedolžnega, saj naj bi avto v tem času vozil njegov nekdanji zaposleni delavec iz Romunije, kateremu naj bi avto posodil med svojim obiskom Madrida, za kar je priskrbel celo pričevalce, čeprav ga je na kraju dogodka identificirala policija.

Sodnik je na tokratnem sojenju njegove izjave označil za "nekredibilne in popolnoma brez stika z resničnostjo", poroča Euroweeklynews.

To za Martínez-Bordiúja ni prvi stik s kazenskim pravom, saj je bil leta 2009 obtožen napada na delavke španskih železnic, ko je zamudil vlak iz Zaragoze. Pozneje je bil oproščen, saj se tožnica na sojenju ni prikazala. V preteklosti je bil aretiran že zaradi nezakonitega lova in preiskovan zaradi suma davčne utaje v Čilu, poroča španski dnevnik El Pais.

Njegov mlajši brat Jaime Martínez-Bordiú je istega leta dobil leto dni pogojne kazni zaradi pretepanja svojega dekleta v nekem hotelu.

Sedem Francovih vnukov

Francisco Franco Martínez-Bordiú je eden izmed sedmih vnukov generala Franca, ki je Španiji po državnem udaru in civilni vojni, v kateri naj bi bil odgovoren za smrt 300.000 ljudi, jekleno vladal od leta 1939 do svoje smrti leta 1975. Vseh sedem vnukov je imela Francova edina potomka Maria del Carmen Franco Polo, ki je umrla decembra lani.

Najstarejša vnukinja Carmen Martínez-Bordiú je polnila naslovnice tabloidov zaradi javnih škandalov, José Cristóbal Martínez-Bordiú pa je postal znan predvsem po svoji izjavi, da je v vojaški uniformi videti kot bedak. Njegova vdova je po njegovi smrti iz države poskusila pretihotapiti za 40.000 evrov vrednih zlatnikov.

Veliko družinsko premoženje

V času Francove smrti leta 1975 je bilo premoženje družine Franco ocenjeno na milijardo pezet, Francova vdova pa je vse do svoje smrti prejemala državno pokojnino, višjo od premierske plače, poroča El Pais. Po izsledkih časnikov Tiempo Magazine in El Economista naj bi Francova razvejana družina, vnuki imajo namreč skupno 14 potomcev, letno obrnila med 600 milijoni in milijardo evrov ter velja za peto najbogatejšo družino v Španiji. Francove potomce omenjajo tudi Panamski dokumenti, ki so razkrili pranje denarja v davčnih oazah.

J. R.