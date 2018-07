Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.6 od 5 glasov Ocenite to novico! Država ima pod nadzorom še več kot 2000 ločenih otrok. Foto: Reuters Zaradi ločevanja družin je bil Trump deležen ostrih kritik. 20. junija je potem klonil pod pritiski in prepovedal ločevanje družin. Foto: Reuters Sorodne novice Množični protesti v ZDA: "Družine morajo ostati skupaj" Dodaj v

ZDA: Doslej s starši združili le 54 od 102 otrok, mlajših od pet let

Za 16 otrok še ni znano, kdo in kje so njihovi starši

10. julij 2018 ob 14:03

Washington - MMC RTV SLO, STA

Do današnjega dneva je ameriška vlada s starši združila le 54 od 102 otrok, mlajših od petih let, ki so jim jih odvzeli na meji z Mehiko. Ameriški sodnik je zato podaljšal rok za združitev.

Vlada ameriškega predsednika Donalda Trumpa je od aprila od staršev, ki jim grozi kazen zaradi nezakonitega prečkanja meje, ločila približno 2300 otrok, poroča BBC. Ameriški sodnik Dana Sabraw je junija vladi ukazal, da mora v 14 dneh s starši združiti vse otroke, mlajše od petih let, v 30 dneh pa vse starejše otroke.

Po besedah odvetnice ameriškega pravosodnega ministrstva Sarah Fabian so staršem od aprila odvzeli okoli 100 otrok, mlajših od petih let, do roka pa jih bo s starši znova le 54. Drugi bodo morali še počakati, ker so njihove starše v vmesnem času že izgnali iz države ali pa so v zaporu. Ob tem je napovedala, da bodo spet združene družine pustili v ZDA do konca obravnave njihovega imigracijskega postopka, kar po navadi traja več let. Sabraw se je strinjal, da bo v nekaterih primerih potrebno več časa za združitev družin.

Trumpova odločitev o ločevanju družin je naletela na oster odziv doma in v tujini, zato je 20. junija popustil in ukazal, naj staršev in otrok več ne ločujejo. Zadeve pa so se še dodatno zapletle, ko je Trump napovedal, da se bo politika ničelne tolerance do nezakonitih prestopov meje nadaljevala. Ker staršev in otrok ne bodo več smeli ločevati, jih bodo morali zapirati skupaj, vendar nimajo kam. V ZDA so namreč le trije ustrezni centri, kjer lahko zaprejo otroke in starše skupaj. Skupna zmogljivost centrov je 3.000 ljudi in centri so že polni. Trump želi zato namestiti postelje v šotorih po vojaških oporiščih.

Postopek vračanja otrok staršem poteka počasi, deloma tudi zato, ker veljata različna imigracijska sistema za odrasle in otroke, ki sta v pristojnosti različnih agencij, poroča BBC.

Za 16 otrok se ne ve, kje so njihovi starši

Ameriške oblasti so pretekli teden objavile informacije, da za 16 otrok še vedno ni znano, kdo in kje so njihovi starši. Več odvetnikov otrok je delilo svoje izkušnje, v katerih so pojasnili, da zastopajo otroke, ki ne znajo zadosti pojasniti svoje situacije, poroča BBC. "Moja petletna stranka mi ne zna pojasniti, iz katere države prihaja. Njen primer predstavljamo tako, da nam s svinčnikom nariše risbe, na katerih so podobe članov tolp, ki čakajo pred njeno šolo. Včasih pa želi namesto tega narisati sladoled in srčke. V deportacijskem postopku je sama," je na Twitterju zapisala odvetnica Laura Barrera.

K. T.