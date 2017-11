Foto: Japonski klub (zelo zagretih) oboževalk Severne Koreje

Dekleta, ki postavljajo vojsko na prvo mesto

4. november 2017 ob 06:24

Tokio - MMC RTV SLO, Reuters

Severna Koreja in njen voditelj Kim Džong Un sta na Zahodu precej osovražena, ne pa tudi v Tokiu, kjer ima režim svoj lastni klub oboževalk. Dekleta se oblačijo v posnetke severnokorejskih vojaških uniform, uživajo značilno severnokorejsko hrano in vadijo severnokorejske plese.

Skupina je znana pod imenom Sengun Džoši (Sengun Joshi, v prostem prevodu: Dekleta, ki postavljajo vojsko na prvo mesto), ustanovila pa jo je 26-letna Čunhun, navaja Express.

A Japonska je zaradi morebitnega jedrskega napada severnokorejskih sosedov v stanju visoke pripravljenosti, zato klub oboževalk v deželi vzhajajočega sonca ni ravno najtopleje sprejet. Čunhun pravi, da njo in ostale članice kluba redno obtožujejo, da vohunijo za Pjongjang, jih nadlegujejo in jim grozijo na družbenih omrežjih.

Čunhun pravi, da ne mine niti dan brez novih grozilnih pisem in sporočil, ki jo pozivajo, naj "crkne" ali pa jo označujejo za "ščurka".

A Čunhun vztraja, da njen klub prezira rožljanje z orožjem in grozodejstva, ki jih očitajo Kimovemu režimu, ter pravi, da je edini interes skupine za Severno Korejo kulturni, zanimanje pa izvira še z univerze, ko so jo med študijem umetnosti pritegnila severnokorejska dela.

Trdi, da je povsem običajno dekle

Čunhun trdi, da so ona in njene kolegice povsem enake kot Japonke, ki jih zanima ameriška kultura ali pa južnokorejska. So pa zelo zagrete in se ličijo s severnokorejsko kozmetiko, ki jo kupujejo v trgovinah s spominki v kitajskem mestu Dandung na severnokorejski meji, ali pa poustvarjajo predstave severnokorejske dekliške skupine Moranbong - pop zasedbe, ki jo je lastnoročno izbral sam Kim.

"Na žalost me pogosto sprašujejo, ali izvajam asocialne dejavnosti, ali sem severnokorejska vohunka, ali sem prebežnica iz Severne Koreje. A sem kot dekleta, ki imajo rade K-pop in seulsko kulturo, ali pa dekleta, ki uporabljajo enaka ličila kot Taylor Swift," razlaga. Čunhun je pred tem delala na DailyNK, novičarskem portalu, ki se je specializiral za Severno Korejo, zdaj pa ima zaradi svojega odmevnega kluba težave najti službo.

K. S.