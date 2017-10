Foto: Vonsan, poletna rezidenca Kim Džong Una - med zabavo in vojno

Severna Koreja si želi turističnega razcveta

16. oktober 2017 ob 17:47

Wonsan - MMC RTV SLO, Reuters

V obalnem letovišču Vonsan se severnokorejske družine poleti zberejo ob ražnjih na plaži, ribarijo in se sladkajo s sladoledom okusa "kraljevega želeja".

Za njihovega voditelja Kim Džong Una je Vonsan poletna rezidenca, prihodnje turistično središče države - in dobra lokacija za testiranje raket. Kim trenutno obnavlja mesto s 360.000 ljudmi, saj si ga želi spremeniti v dobičkonosno turistično mesto.

Hkrati pa je v okviru svojih jedrskih poskusov s tega območja izstrelil skoraj 40 raket dolgega dosega. "Za zunanje opazovalce se morda zdi noro izstreljevati rakete iz kraja, ki ga želi gospodarsko razviti, a tako Kim Džong Un pač vodi državo," je za Reuters povedal Lim Eul Čul,strokovnjak za severnokorejsko gospodarstvo na univerzi Kjungnam v Južni Koreji. Ta kombinacija turizma in jedrskega orožja je tipična za Kimovo preživetveno strategijo, pravijo ljudje, seznanjeni s projektom.

Severnokorejski razvojni načrti za Vonsan so se v zadnjih treh letih, odkar so bili leta 2014 razkriti, silovito razmahnili. 160-stranska strategija je natisnjena v skoraj 30 brošurah v korejščini, kitajščini, ruščini in angleščini.

Turizem je za Pjongjang eden redkih virov dohodka, ki ni zajet v sankcijah Združenih narodov proti Severni Koreji, brošure pa tujim vlagateljem oglašujejo za okoli 1,5 milijarde dolarjev potencialnih naložb na 400 kvadratnih kilometrov prostranem območju Vonsana z okolico. Kim je tu leta 2015 že zgradil novo smučišče in letališče, pri čemer se to še vedno ni odprlo za mednarodne polete.

Od golfa do veleblagovnice

Po navedbah ene izmed brošur to razširjeno turistično območje Vonsana vključuje 140 zgodovinskih ostankov, 10 peščenih plaž, 680 turističnih znamenitosti, štiri zdravilne vrelce oz. terme, več kopališč in naravnih jezer ter "več kot 3,3 milijone ton zdravilnega blata". Med projekti, za katere zdaj Kim išče tuje vlagatelje, so 7,3 milijona dolarjev vredna veleblagovnica, 197 milijonov vreden razvoj središča mesta in 123 milijonov vredno igrišče za golf.

Pred nekaj meseci je Kim poslal 16 svojih visokih predstavnikov v Španijo, da bi dobili zamisli za Vonsan. Obiskali so Marino d'Or, enega največjih dopustniških kompleksov v Španiji, in Terro Mitico, zabaviščni park v Benidormu.

Čeprav so ZDA nedavno prepovedale svojim državljanom potovanja v Severno Korejo, mednarodne sankcije pa prepovedujejo vse poslovanje z državo, pa je razvoj Vonsana za Kima strateško ključnega pomena, pravijo nekdanji severnokorejski diplomati. Ko se je Kim leta 2011 po smrti svojega očeta povzpel na oblast, je podedoval družbo, ki jo uradno vodi vojska, prebivalci pa se v glavnem preživljajo s trgovanjem na črnem trgu.

Ključen je trg

Na papirju severnokorejsko gospodarstvo vodi država, a se dejansko kar 70 odstotkov Severnih Korejcev za preživetje zanaša na zasebno trgovanje, navaja Tae Jong Ho, nekdanji namestnik severnokorejskega veleposlanika v Londonu, ki je lani s svojo družino prebegnil iz države. Za zunanje opazovalce se zdi Kim vsemogočen, a zaradi severnokorejskih zagovornikov prostega trga je ranljivejši, kot se zdi, je povedal Tae za Reuters.

Kim se za lastno preživetje zato zdaj zanaša tako na vojsko kot na trg. Na eni strani je tu jedrsko orožje, za katerega Kim upa, da ga bo vzdrževanje stalo manj od konvencionalnega težkega orožja, na drugi pa projekti kot Vonsan. Kim zdaj namerava zmanjšati sredstva za vojsko, več denarja pa nameniti civilnemu gospodarstvu.



Koliko turistov?

Severna Koreja si želi v bližnji prihodnosti v državo privabiti več kot milijon turistov letno, to številko pa postopoma povečati na 5—10 milijonov. Točne podatke, koliko turistov trenutno obišče državo, je težko dobiti. Leta 2012 je po navedbah Pekinga Severno Korejo obiskalo 237.000 kitajskih turistov, a v zadnjih petih letih statistike niso objavljali. Za primerjavo: Južno Korejo je lani obiskalo osem milijonov Kitajcev.

Korea Maritime Institute, skupina strokovnjakov iz Južne Koreje, ugotavlja, da turizem v Severni Koreji predstavlja okoli 44 milijonov dolarjev letnih prihodkov ali 0,8 odstotka BDP-ja. Okoli 80 odstotkov vseh turistov v Severni Koreji predstavljajo Kitajci, drugo pa so zahodnjaki in Rusi. Brošure o Vonsanu so zanje dobrodošle. "Oblasti in prebivalci tega območja dobro razumejo turizem in so do turistov prijazni," navaja ena od brošur, ki tudi razkriva nekatere nenavadne podrobnosti o dopustniških navadah v tej totalitarni državi.



Nedaleč od kraja predlaganega igrišča za golf stoji kompleks, ki ga brošura navaja kot poletno rezidenco ministrstva za varnost, ki med drugim upravlja šest zaporniških taborišč in izvaja nadzor nad državljani. Takoj zraven stoji "Urad 39", ki nabavlja luksuzne dobrine za Kimovo družino. Tretji kompleks je rezerviran za korejsko državno zavarovalniško korporacijo, za katero EU pravi, da je vpletena v zavarovalniške prevare. Vse tri ustanove so zaradi svoje vloge pri pretakanju denarja v Kimov jedrski program podvržene mednarodnim sankcijam.

A za Kimove varnostne sile je Vonsan več kot le oddih na morju. Kim je sèm leta 2014 pripeljal svojo vojaško smetano. Na beli peščeni plaži svoje rezidence je svojim najvišjim admiralom ukazal, NAJ se preoblečejo v kopalke in - kot preizkus njihovih sposobnosti - plavajo 10 kilometrov okoli zaliva. Vse skupaj je posnela državna televizija, ki je tudi posnela Kima za svojo pisalno mizo s senčnikom na plaži. Aprila letos pa je Kim na plaži nedaleč od novega letališča izvedel "največje vojaške vaje v zgodovini države".

Plastično cvetje za Kima

Vonsan ima za dinastijo Kimov simbolni pomen: Tu je Kimov dedek Kim Il Sung, ustanovitelj Severne Koreje, pristal s sovjetskimi silami in prevzel ozemlje od Japoncev. Kipi obeh nekdanjih voditeljev stojijo na nabrežju, kjer se za turiste pričakuje, da bodo kupili plastično cvetje in se z njim priklonili obema Kimoma.

Ko je bil mladi Kim leta 2009 izbran za dediča Kim Džong Ila, se ni mogel pohvaliti s kaj dosti dosežki, razlaga Kim JoungHui, vodja ekipe severnokorejskih raziskovalcev v Korejski razvojni banki v Seulu. Če mu uspe razviti Vonsan v kraj, vreden svoje zgodovine, se bo s tem nedvomno proslavil. "Kim ima močne politične razloge, da razvije Vonsan," je povedala Kim Joung Hui, ki je iz Severne Koreje prebegnila na jug leta 2002.

Domačini Vonsana, celo tisti, ki so prebegnili, imajo na kraj lepe spomine. V tamkajšnjih barih za karaoke in biljardnicah je dobava električne energije stabilnejša kot drugje po državi, prostran trg nedaleč od nabrežja pa je priljubljeno kotalkališče za mlade pare.

Rojstni kraj mladega Kima?

Letovišče ima prav posebno mesto v Kimovem srcu, meni Michael Spavor, kanadski svetovalec, ki je leta 2013 s Kimom nazdravljal s koktajli na eni od njegovih jaht, potem ko sta v zalivu smučala na vodi. "Razlagal mi je o razvoju in izboljšanju celotnega mesta tako za tamkajšnje prebivalce kot tudi za privabljanje mednarodnih turistov in poslovnežev," je povedal Spavor.

Uradni podatki ne razkrivajo Kimovega rojstnega kraja, a mnogi domačini menijo, da je bil rojen prav v Vonsanu, delno tudi zato, ker je otroštvo in mladost preživel v tamkajšnji palači. Anekdota iz tistega časa daje majcen vpogled v življenje Kimov. Nekega dne je družinskemu kuharju, Japoncu Kendžiju Fudžimotu, bodoči voditelj dejal nekaj neobičajnega: "Hej, Fudžimoto, vsak dan jahamo konje, kotalkamo, igramo košarko, poleti pa smučamo na vodi ali pa se igramo v bazenu. Kako pa živijo navadni ljudje?" Kimove besede v svoji knjigi spominov navaja Fudžimoto, ki je zdaj vodja restavracije sušija v Pjongjangu.

Kim za svoj projekt v Vonsanu tujim vlagateljem obljublja zajetne dobičke, ob tem pa jim zagotavlja, da bo država varovala njihove pravice in bodo lahko brez težav prenakazovali denar v tujino. Zemljišč sicer ne morejo kupiti, jih pa lahko najemajo za 50 let. Tujci lahko vlagajo tudi v novo pivovarno (butično pivo je čedalje bolj priljubljeno tudi med Severnimi Korejci), v gojišče morskih plodov na morju, tovarno svetil, tovarno pohištva in tovarno z ribiško opremo.

K. S.