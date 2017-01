Črna gora: Skadrsko jezero ogrožajo načrti za ekoresort

Vlada trdi, da ji je zaščita jezera prvobitnega pomena, kritiki se ne strinjajo

18. januar 2017 ob 08:45

Podgorica - MMC RTV SLO

Skadrsko jezero na meji med Črno goro in Albanijo, največje jezero južne Evrope, ogroža, ironično, nedavno potrjena gradnja ekoresorta.

Okoljevarstveniki pravijo, da bodo razvoj ekoresorta na skadrski obali in vrsta projektov hidroelektrarn na reki Morači, največjem pritoku jezera, oskrunili bioraznolikost in škodili endemičnim vrstam, ki jih lahko najdemo samo v skadrskem narodnem parku.

Črna gora tako z razcvetom turizma naglo spoznava tudi njegove pomanjkljivosti. Lani je državo obiskalo skoraj 1,5 milijona turistov, kar je za 7 odstotkov več kot leto pred tem. A čeprav je Črna gora znana po eko- in butičnem turizmu, pa razvoj dobičkonosne panoge spremlja tudi kar nekaj spornih projektov.

Kljub pomislekom in protestom domačinov je v zadnjih letih na obali vzniknilo kar nekaj betonskih apartmajskih in hotelskih naselij. V Budvi so, denimo, nedavno dali tujim vlagateljem dovoljenje, da koncentracijsko taborišče iz druge svetovne vojne na otoku Mamula preuredijo v luksuzno letovišče, o čemer smo na naših straneh že pisali.

30 vil, marina, bazeni

A trenutno največ prahu v Črni gori dvigajo načrti za pozidavo narodnega parka Skadrsko jezero, zaščitenega območja, katerega večji del zavzema največje jezero južne Evrope. Kot navaja revija New Scientist, na območju neokrnjenega jezera živi več kot 280 vrst ptic in skoraj 50 vrst rib, od katerih jih 18 najdemo samo tu. A jezeru zdaj preti prav razvoj turizma. Vlada je namreč v teh dneh dovolila gradnjo luksuznega letovišča, imenovanega Porto Skadar Lake.

Letovišče z zmogljivostjo 600 gostov bo imelo 30 vil in marino, z vladnim blagoslovom pa ga gradi zasebna družba Montenegro Resort Company, ki trdi, da bo imel kompleks minimalen vpliv na okolje. A kritiki trdijo, da bo kompleks jezeru naredil največ škode s kanalizacijo iz vil, velneških centra in bazenov s klorirano vodo. To bi lahko korenito ogrozilo ekosistem in ogrožene vrste, pravijo. Poleg tega bi živali zmotil tudi hrup z gradbišča, po sami gradnji pa na stotine obiskovalcev.

Prva dela že potekajo

Trenutno so edini, ki prekinjajo spokojnost jezerske gladine, divje živali (vključno z redkim dalmatinskim pelikanom in ogroženimi vidrami) in sem ter tja kak menih v čolnu iz srednjeveškega samostana Kom. A tukajšnji okoljevarstveniki se dobro zavedajo, da bo treba več od menihovih molitev, da bi ustavili gradnjo hotela, še zlasti, ker so buldožerji že na svojih položajih, prejšnji mesec pa so se začela prva izkopavanja. Datum zgraditve je predviden za leto 2019.

Okoljevarstveniki menijo, da se vlada igra z ognjem, tovrstni posegi pa da vodijo v uničenje parka. "Vlada je dejala, da so o načrtih imeli javno razpravo, ki pa da se je nihče ni udeležil. A da bo razprava potekala, so javnost obvestili šele teden dni prej, pa še to v časopisu, ki ga nihče ne bere," je za New Scientist povedal aktivist Milan Knežević, ki je na Facebooku in Twitterju odprl profil Rešite Skadrsko jezero, ob tem pa še peticijo na spletni strani change.org.

Nasprotniki gradnje so se 20. decembra zbrali na manjšem protestu in zbrali podpise skoraj polovice vladnih ministrov za moratorij gradnje, a so se kljub temu gradbena dela teden dni zatem začela.

"Vse v skladu z zakonom"

Črnogorsko ministrstvo za turizem trdi, da so vse postopke izpeljali "v skladu z zakonodajo in dobro prakso", lastnik hotelske družbe Lionel Sonig pa pravi, da so v sedmih letih izvedli vrsto študij o vplivu na okolje, čemur pa Knežević oporeka.

"Nobenega nadzora ni nad nezakonitimi dejavnostmi v narodnem parku in vse trditve vlade, da bodo letovišče pozorno spremljali, so pravljice. Že zdaj je v Črni gori več kot 100.000 črnih gradenj. Vlada namerava privatizirati vseh pet narodnih parkov v državi. Nočem govoriti o lepotah svoje države v pretekliku, kot to že počnemo pri posameznih delih črnogorske obale."

V ZN-ovem letu trajnostnega turizma načrti za tovrstna letovišča ne ustrezajo nobenim merilom okoljsko odgovornega turizma, pravi Justin Francis, ustanovitelj potovalne agencije Responsible Travel (Odgovorna potovanja): "Upam, da bo črnogorska vlada prepoznala dolgoročno ekološko in gospodarsko vrednost zaščite Skadrskega jezera pred uničujočim, megalomanskim turističnim razvojem."

Vlada za zdaj težav ne vidi, Sonig pa celo meni, da bo njegov projekt narodnemu parku dejansko koristil. "Z vsemi pristojbinami, ki jih bo letovišče v prihodnosti plačalo, bo narodni park imel denar, da jezero in živali zaščiti ter ju ohranja še čistejše kot zdaj – saj ne mislimo uničiti tistega, kar bomo prodajali!"

K. S.