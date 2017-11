Foto: Za "drobiž" na prodaj veličastni francoski grad ob Loari

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Grad se ponaša tudi z elegantnimi gradovi. Foto: Reuters Baysari je navdih našel v Madame de Pompadour, ljubici kralja Ludvika XV. Foto: Reuters Sorodne novice Gradovi, ki se bohotijo ob reki Loari Dodaj v

Grad se ponaša z orjaško vinsko kletjo in elegantnimi gradovi

16. november 2017 ob 09:42

Pariz - MMC RTV SLO, Reuters

Prostoren grad iz 18. stoletja na nabrežju Loare bo najverjetneje prodan za le delček vsote, ki ga je bližnjevzhodni poslovnež vložil v njegovo prenovo.

83-letni v Libanonu rojeni in v Monaku živeči gradbinec Edmond Baysari je grad Chateau de Menars kupil v začetku 80. let, nato pa ga polnih 30 let obnavljal, da bi mu povrnil njegovo izvirno veličastnost in razkošje. Vse skupaj ga je nazadnje stalo skoarj 100 milijonov evrov.

Pri obnovi mu je bila za navdih Jeanne-Antoinette Poisson, bolj znana kot Madame de Pompadour, najbolj znana ljubica kralja Ludvika XV. (1710-1774), ki je grad kupila in ga razkošno opremila v 60. letih 18. stoletja.

Grad je z 62 spalnicami, 12.000 kvadratnimi metri bivalnih površin in elegantnimi vrtovi, ki se spuščajo do nabrežja Loare, sanje vsakega milijarderja. Kamnito tlakovano notranje dvorišče je dovolj veliko, da bi na njem lahko pristal helikopter, vinska klet ima prostora za več kot 30.000 steklenic, na posesti pa je tudi nikdar uporabljena preša za stiskanje grozdja.

Fasciniran nad Madame de Pompadour

Po desetletjih obnovitvenih del vsega od kuhinje iz 18. stoletja do knjižnice in bivalnih prostorov se je Baysari odločil, da grad proda in opusti projekt, ki mu je zapolnjeval večji del njegovega življenja, od kar se je upokojil pri vsega 32 letih, ko je obogatel z nepremičninskimi posli.

Nepremičninski magnat je že kot mladenič postal povsem očaran nad Madame de Pompadour, fasciniran nad njenim vrtoglavim vzponom v samo ospredje francoskega dvora, je za Reuters povedal Baysarijev odvetnik Jack Anderson, ki vodi prodajo dvorca. "Bila je renesančna ženska, on pa je renesančni mož." Madame De Pompadour je bila kulturna mecenka, ki je svojo palačo razširila s pomočjo največjih arhitektov tistega časa, vključno z Ange-Jacquesom Gabrielom, ki je delala na Versaillesu.

Številni pomembni gosti

Anderson pričakuje, da bo grad spravil v promet za 17-26 milijonov evrov, in pravi, da je njegova stranka neobremenjena glede tega, da vsota niti slučajno ne bo dosegla tiste, ki jo je porabil za prenovo. "Zaveda se, da ga bo usoda vzela in upa, da ga bo v onostranstvu Madame Pompadour lepo sprejela," je povedal Anderson. "Njegov cilj je vedeti, da je grad v rokah nekoga, ki bo še naprej vzdrževal njegovo lepoto." In to vzdrževanje stane - najmanj 450.000 evrov na leto.

Grad so na njegovem vrhuncu obiskovali taki pomembneži, kot je bil Voltaire, za časa Baysarija pa je poslovnež med drugim na neformalnem vrhu gostil ameriškega predsednika Ronalda Reagana in sovjetskega voditelja Mihaila Gorbačeva, v gradu pa sta bivala tudi rocker Mick Jagger in britanski prestolonaslednik princ Charles.

K. S.