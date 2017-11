Kulinarične mojstrovine vseh najboljših slovenskih kuharjev v eni knjigi

"Najboljše z vrha" z izračuni za diabetes

29. november 2017 ob 06:29

Radovljica - MMC RTV SLO

Izšla je prva slovenska kuharska knjiga, v kateri so zbrani recepti praktično vseh najboljših slovenskih kuharjev - in to do diabetikov prijazni recepti. "Najboljše z vrha", kot je naslov obsežne kuharice, se bere kot "kdo je kdo" slovenske kulinarike, od zamejske michelinke Subide do bratov Vračko na štajerskem koncu.

Pobudnica knjige je bila dr. Nataša Bratina, predsednica Društva za pomoč otrokom s presnovnimi motnjami in ljubiteljica vrhunske kulinarike. "Želja se je porodila zato, ker ljudje s sladkorno boleznijo večkrat mislijo, da so zelo omejeni, kar se tiče prehranjevanja v vrhunskih restavracijah, a ni tako - tudi v naših najboljših restavracijah se najde veliko krožnikov zanje," je razložila Bratinova na torkovi predstavitvi knjige v Vili Podvin, kjer se je zbralo verjetno največ slovenskih gostincev prve lige na kupu, kar je bilo že samo po sebi velik dosežek.

Odzvali so se praktično vsi, od Tomaža Kavčiča, Janeza Bratovža in Igorja Strelca, do Luke Koširja, Jorga Zupana, Uroša Štefelina in Marka Pavčnika, skupno kar 32 kuharskih mojstrov. Edino navodilo je bilo, naj pripravijo recepture sezonskega, čim bolj lokalnega menija (kar je v sodelujočih restavracijah že tako praksa), sestavljenega iz predjedi, glavne jedi in sladice ter nastali so zelo pestri meniji, pri čemer so nekateri precej obsežnejši od prvotnega izhodišča - Slavko Žagar mlajši iz Skaručne je tako posredoval večji del svojega kuharskega arzenala.

Kuharica, namenjena vsem

Kot so poudarili avtorji knjige, opremljene z informativnimi izračuni ogljikovih hidratov, vlaknin, beljakovin in energijske vrednosti, pa kuharica nikakor ni namenjena samo sladkornim bolnikom, ampak vsem, ki cenijo dobro hrano. Sodelujoči kuharji prav tako receptur niso bistveno spreminjali, saj, kot so poudarili, so krožniki v vrhunskih restavracijah že tako ali tako na visoki ravni in kot taki nezasičeni z ogljikovimi hidrati ali sladkorjem.

Tako imamo v knjigi tudi številne klasike sodelujočih kuharjev, nekakšne podpisne krožnike, katerih receptura ostaja v izvirni obliki, pa naj si bo postrvji sašimi Luke Koširja iz Griča ali pa kultna Skaručnina krača, zmagovalne testenine z bučnimi cvetovi Jureta Tomiča iz Debeluha ali pa zelenjavni tatarec Bineta Volčiča iz Monstere, Subidini vlivanci ali pa ocvrt rumenjak s tartufi Uroša Fakuča iz Dama.

Privoščimo si lahko vse, a zmerno

Bistvo tako je, da si tudi sladkorni bolniki lahko privoščijo veliko tistega, kar si lahko zdrave osebe, s pogojem, da oblikujejo zdrav življenjski slog in uživajo po načelu zmernosti - kar pa navsezadnje velja za vse nas. "Vrhunski kuharji vedo, da se maščob in beljakovin ne smemo bati, večja težava je z ogljikovimi hidrati, ki se ob posedanju na kavču kopičijo v telesu in povzročajo bolezenska stanja," je povedala ena vodilnih slovenskih nutricionistk Andreja Širca Čampa.

Kaj pa sladkor v sladicah? "To je vrhunska kuhinja, sladkor pa je cenena in zasvojljiva surovina - kot da bi s špiritom kuhal," je slikovito ponazoril prof. dr. Tadej Battelino, predstojnik KO za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni Pediatrične klinike UKC Ljubljana. Skratka, ni ovir, da ne bi jedli vrhunsko - tudi doma.

Sodelujoči kuharji:

Veronika Aljančič (Gostilna pri Bizjaku), Tomaž Bevčič (Restavracija Rizibizi), Janez Bratovž (JB Restavracija), Martina Breznik (Hiša Raduha), Vesna Čarman (Gostilna pri Danilu), Uroš Fakuč (Restavracija Dam), Tadej Gašparin (Restavracija Pikol), Alessandro Gavagna (La Subida), Uroš Gorjanc (Gostilna Krištof), Roberto Gregorčič (Oštarija), Igor Jagodic (Restavracija Strelec), Borut Jakič (Calypso), Tomaž Kavčič (Gostilna pri Lojzetu - Zemono), Luka Košir (Gostišče Grič), Ksenija Krajšek Mahorčič (Gostilna Mahorčič), Marko Pavčnik (Pavus), Tanja in Leon Pintarič (Gostilna Rajh), Klavdij Pirih (Kendov dvorec), Anita Potočnik (Gostilna Čubr), Tatjana in Boštjan Rakar (Gostilna Rakar), Grega Rozman (Gostilna Lambergh), Mojmir Šiftar (Skipass), Uroš Štefelin (Vila Podvin), Ana Šušteršič (Jezeršek), Matej Tomažič (Majerija), Jure Tomič (Oštarija Debeluh), Boštjan Trstenjak (Restavracija Cubo), Bine Volčič (Monstera Bistro), David Vračko (Restavracija Mak), Gregor Vračko (Hiša Denk), Jorg Zupan (Atelje), Slavko Žagar (Gostilna Skaručna).

K. S.